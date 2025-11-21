淡水漁人碼頭 22日螃蟹特賣

淡水漁人碼頭11月22日將舉辦「2025螃蟹肥了」。（淡水區漁會提供）

新北市北海岸正值萬里蟹盛產期，淡水區漁會將於廿二日在淡水漁人碼頭舉辦「螃蟹肥了」活動，現場有現蒸肥蟹特賣會、海鮮大拍賣、手作DIY體驗，並結合石滬淨灘、文蛤放流，帶領民眾搭乘娛樂漁船參與海洋資源復育行動。活動資訊及報名方式請關注淡水區漁會FB粉絲專頁。

新北市歡樂耶誕城廿二、廿三日在市民廣場推出主題耶誕運動派對，有新北職業運動隊、啦啦隊接力表演，藝人潘若迪帶領全場一起活動，現場有Switch遊戲機等免費抽獎，以及免費運動體驗、市集攤位。

第十一屆「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽於明年四月十九日開跑，現已開放線上報名（https://bao-ming.com/eb/content/6801#reg），共一一〇〇隊名額，前一一一隊報名繳費，可獲客製化跑衣早鳥禮，同時推出限定加價購「鐵道馬拉松週遊紀念券」。

新北市林口區文化盛會「新北市林口子弟戲文化節」廿九日在竹林山觀音寺登場，除戲曲展演，還有臉譜彩繪、親子DIY。

