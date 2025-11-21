為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡水漁人碼頭 22日螃蟹特賣

    2025/11/21 05:30 記者黃子暘、黃政嘉、翁聿煌／新北報導
    淡水漁人碼頭11月22日將舉辦「2025螃蟹肥了」。（淡水區漁會提供）

    淡水漁人碼頭11月22日將舉辦「2025螃蟹肥了」。（淡水區漁會提供）

    新北市北海岸正值萬里蟹盛產期，淡水區漁會將於廿二日在淡水漁人碼頭舉辦「螃蟹肥了」活動，現場有現蒸肥蟹特賣會、海鮮大拍賣、手作DIY體驗，並結合石滬淨灘、文蛤放流，帶領民眾搭乘娛樂漁船參與海洋資源復育行動。活動資訊及報名方式請關注淡水區漁會FB粉絲專頁。

    新北市歡樂耶誕城廿二、廿三日在市民廣場推出主題耶誕運動派對，有新北職業運動隊、啦啦隊接力表演，藝人潘若迪帶領全場一起活動，現場有Switch遊戲機等免費抽獎，以及免費運動體驗、市集攤位。

    第十一屆「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽於明年四月十九日開跑，現已開放線上報名（https://bao-ming.com/eb/content/6801#reg），共一一〇〇隊名額，前一一一隊報名繳費，可獲客製化跑衣早鳥禮，同時推出限定加價購「鐵道馬拉松週遊紀念券」。

    新北市林口區文化盛會「新北市林口子弟戲文化節」廿九日在竹林山觀音寺登場，除戲曲展演，還有臉譜彩繪、親子DIY。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播