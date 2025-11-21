減輕負擔 花蓮議員籲補助18歲以下健保費

財劃法讓花蓮縣明年預算增加，花蓮縣政府十月廿七日公布，明年一月起全額補助六十五歲以上長輩健保費，議員楊華美昨天總質詢時抨擊，中央、六都的補助都有排富設計，唯獨花蓮不排富？建議縣府適切評估經費分配，將真正沒有收入的十八歲以下縣民納入健保費補助，讓年輕家庭減輕負擔。

要求65歲以上健保費補助排富

楊華美強調，縣府上月公布明年補助六十五歲以上長輩健保費，經費要四億六千萬元，還在很多場合聽到立委傅崐萁大肆宣傳「花蓮縣府比照六都補助長輩健保」，但實際上中央、六都都有排富，中央補助中低收入戶，桃園、台北補助所得稅率廿％以下，高雄、台南、台中、新北補助所得稅率五％以下，花蓮縣補助範圍竟比中央跟六都更廣？

社會處長陳加富說，花蓮縣產業不發達，補助盡量不排富是希望降低家庭負擔。

楊華美表示，許多六十五歲以上退休後仍有房租、投資等收入，有些甚至還是企業主，子女經濟條件不差，這些人真的需要拿每個月幾百元健保費補助嗎？排富設計不一定完美，所得稅率也不一定反映長者經濟狀況，十八歲以下才是真正沒有經濟能力，補助這些人才能減低家長經濟壓力，建議縣府納入政策評估並召開公聽會。

