竹縣敬老卡 租借球場可折抵

新竹縣的敬老卡繼之前可以在非公益時段使用竹北國民運動中心健身房和新竹縣游泳館外，即日起持卡向竹北國民運動中心、竹東全民運動館租借球場也能獲得補助，每人、每小時最高可以折抵一百點（元）。

竹北、竹東2場館使用

縣府社會處長陳欣怡說，新竹縣敬老卡在二〇一一年開辦後，持卡人每月可獲五百點的補助，主要用於搭乘公車、國道客運、計程車以及台鐵，今年初擴大使用功能，讓卡友可以在非公益時段，使用竹北運動中心的健身房和游泳池，前者每小時可扣廿五點，游泳池則是每次扣六十點，如果點數不足，差額就從卡片的自費錢包或用現金補齊，縣府持續多元化使用場域。

此外，國民黨籍縣議員上官秋燕歷經七個會期的總質詢爭取，縣長楊文科終於點頭明年起開辦六十五歲以上營養不佳且危及健康的長者假牙補助。

竹縣衛生局長殷東成說明，長者假牙補助從明年起上路，補助對象排富並排除已受縣府社會處補助辦理的族群，鎖定補助六十五歲以上牙齒剩六顆以下、營養不佳有危及健康之虞的縣民，每人最多補助六萬，明年整體預算共一八六萬六千元。

初步設定，需做全口假牙的人，限額卅人。另，因牙醫師公會評估認為，有些人在做假牙前會先需做口腔健康的篩檢和整體健康評估，這個名額有三百人，後續經篩檢要進一步評估確認是否需做假牙的，則有卅個名額。

