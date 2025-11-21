竹市自由車場無法辦世壯運 市府還敘獎

新竹市自由車場無法舉辦世壯運，市議員劉彥伶質疑官員還敘獎。（記者洪美秀攝）

議員批花1.18億元改善未盡監督之責 耽誤選手 教育處︰協辦比賽 鼓勵基層

新竹市立自由車場斥資一．一八億進行改善，原要做為今年五月國際世壯運比賽場地，但因場地來不及改善好，導致自由車賽事移到台中舉辦，市議員劉彥伶昨在議會總質詢提到，自由車場雖八月底報竣工驗收，卻未讓選手試騎，且自由車場因場地改不好無法辦世壯運競賽，市府官員竟悄悄敘獎，質疑如此丟臉的事，市府官員好意思敘獎？如今，市府規劃欲蓋全新的室內二五〇自由車場，卻不見教育處有專項規劃評估預算，擔憂市府只是畫大餅，恐讓這項規劃成泡影。

請繼續往下閱讀...

竣工驗收未試騎 邱臣遠稱將安排

代理市長邱臣遠強調，自由車場複驗當天因颱風，未讓選手試騎，但接下來會讓選手試騎，目前仍在驗收階段，而規劃新建的室內二五〇賽場有編入教育處明年度兩千萬的體育場館整體規劃預算中，改善後的自由車場會以舉辦市級賽事及選拔選手的練習場地為主。另教育處回應，有關敘獎是肯定市府人員遠赴台中協辦比賽，以鼓勵基層。整修改善後的自由車場若完成驗收，會啟動認證申請。

劉彥伶說，先前市立田徑場因認證過期，導致選手紀錄不被承認，如今自由車場也未有認證，若未來選手受傷恐無人負責。而市府投入一．一八億元改善，結果改成一個無法辦國際級世壯運及讓裁判長受傷的場地，未來還會降級成只做市級練習或選拔選手場地。自由車場修不好，市府未盡監督之責，整修出這麼爛的場地，對得起選手？教練？選手的青春被市府浪費及耽誤葬送，市府官員竟好意思敘獎？不但沒有行政處分，還全卸責給廠商。

全新室內場地 挨批無專項規劃預算

另，市府日前發布新聞稿稱要興建二五〇賽道的室內場地，對市府納入她的建議給予肯定，但她看預算書卻未看到室內車場的專項規劃預算，讓人質疑市府跟爭取輝達來竹市一樣，只是喊喊罷了。自由車場的場地能否比賽，攸關竹市二〇二八年能否接辦全中運，籲市府及早規劃因應，不要再耗損選手的黃金練習期。

新竹市自由車場無法舉辦世壯運，議員質疑官員還敘獎。圖為自由車場整修待驗收情形。（竹市議員劉彥伶提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法