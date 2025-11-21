龍潭龍元宮周邊 盼列舊城區再生計畫

桃園市龍潭區重要信仰中心龍元宮已有兩百年歷史。（資料照）

桃園市政府推動舊城區再生計畫，優先選定桃園區「桃園大廟」景福宮的周邊商家立面、特色招牌整修，並推動第二期工程，頗獲好評，龍潭區的重要信仰中心龍元宮已有兩百年歷史，地方盼市府將龍元宮周邊比照辦理，透過舊城區再生計畫帶動觀光；市府都市發展局長江南志表示，已針對人行環境進行盤點，未來將研擬合適改善方式。

地方盼比照桃園景福宮

議員劉熒隆說，龍元宮附近九條道路都有「龍」字，整座廟像受九條龍保護，相關街廓是商圈、攤集區，發展早，路幅小，跟景福宮附近原先雜亂狀況相似，加上鍾肇政文學生活園區吸引觀光客前來，民宅騎樓堆積物品、道路有攤商，更凸顯廟前的東龍路、龍元路人行空間窘迫，及長期存在停車空間不足等問題。

他認為，振興龍元宮周邊舊城區的前提是解決居民與觀光客停車問題，市府規劃在龍潭國小操場新建地下停車場，面臨學校學生家長們反彈，正溝通中，也評估使用舊鄉公所基地，不論最終選址何處？相信都能紓解停車需求。

議員建議改善停車問題

劉熒隆建議，市府應思考選定龍元宮為舊城再生計畫對象，整體規劃路幅、行車動線、人行空間、商家立面、招牌特色等，而故台灣文學大家鍾肇政生前很多文學作品寫到舊城區，也能以文學地景來凸顯，讓環境有內涵，居民更便利，吸引遊客走訪。

都發局︰以人為本為願景

都發局回應，舊城再生計畫秉持「修舊如舊」原則，保留街區原貌與歷史，以景福宮為例，移除雜亂的構件與不合時宜的裝設，保留原有建築立面，目的是恢復建築原貌，該局已盤點龍元宮附近北龍路、東龍路、南龍路、龍元路的環境，「以人為本的舊城區再生」為願景，研擬兼顧歷史風貌與都市美學的改善方案。

地方盼龍潭區龍元宮周邊街廓可比照桃園景福宮，研擬推動舊城區再生計畫。（記者周敏鴻攝）

