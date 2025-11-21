苑裡國小男排 北港媽祖盃逆轉奪冠

苑裡國小男排在北港媽祖盃勇奪冠軍。（校方提供）

苗栗縣苑裡鎮苑裡國小排球隊為苗栗縣重點培育學校，教練黃瑋芊今年接替二月退休的「百冠教頭」陳錦錝空缺，帶領五年級男排隊在今年永信盃賽事終結苑裡國小男排隊長達三年的冠軍荒；黃瑋芊最近帶隊征戰重要賽事北港媽祖盃，苑裡國小五年級男排球隊在冠軍賽最後一局由六比十三落後情況下，上演大逆轉，成功抱回冠軍，為苗栗爭光。

今年永信盃也勝出

黃瑋芊說，冠軍賽一開始感覺孩子有點漫不經心，她心想也許球員該學點經驗，替以後的排球之路能更能成長；經她精神喊話鼓勵隊員後，隊員似乎突然覺醒，在對手僅差二分即將拿下冠軍時，吹起反攻號角，一路逆轉勝得分追上，最後成功以十九比十七打敗強敵奪冠。

「球不落地、永不放棄」黃瑋芊說，當時持續鼓勵隊員，隊員也將話聽進去；隊員說，當時只想每一分、每一球追上，雖然對手僅差兩分就奪冠，但只要把握住每一次進攻與做好防守就有機會，經隊員展現絕佳默契，終於得勝。

黃瑋芊擔任教練後轉換為全攻全守，攻擊多點開花戰術，率領五年級男排隊連續在永信盃、北港媽祖盃兩大賽事奪冠，為學校及苗栗爭光。

