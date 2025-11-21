為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    埔里花卉展明登場 2大展區迎賓

    2025/11/21 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    埔里花卉展暨南投花卉嘉年華活動，明天起到12月7日展出。（埔里鎮公所提供）

    埔里花卉展暨南投花卉嘉年華活動，明天起到12月7日展出。（埔里鎮公所提供）

    南投年度花卉盛會「埔里花卉展暨南投花卉嘉年華」，明（廿二）日開幕，今年以「花繪調色盤 色號#2025」為主軸，分為兩大主題展區，第一展區位於「埔里花卉暨多功能農特產中心」，以大型花藝裝置藝術為主題；第二展區在埔里恒吉宮媽祖廟前廣場，首度展出地景花毯作品，以蝴蝶與山水意象為主題。

    埔里鎮公所昨舉辦宣傳記者會，鎮長廖志城指出，今年活動從十一月廿二日到十二月七日，以雙展區呈現埔里花卉產業特色風貌，第一展區在籃城里的埔里花卉暨多功能農特產中心，打造埔里山景、農村風光、好水意象、蝴蝶之鄉等四大特色地景。展出期間每逢假日推出「花繪調色盤闖關」，完成五大主題關卡的前一百名民眾，可兌換限量植栽花卉小禮物。第二展區在市區的恒吉宮媽祖廟前廣場，以地景花毯作品呈現，由多位花藝老師共同創作，展現埔里的自然之美與文化底蘊。

    連續三年補助該活動的農糧署指出，近三年與埔里公所、中華盆花發展協會舉辦花卉展，今年主題為「花繪調色盤 色號#2025」，前兩年參觀人潮皆逾四萬人次，為埔里創造超過一千萬元產業效益。

