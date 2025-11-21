重機停車難 中市議員促開放路邊機車格

騎大型重型機車的民眾愈來愈多，多位台中市議員指出，重機族群長期面臨停車困境，停汽車格難找又被嫌浪費空間，停機車格則違反法規，市府去年開放三處路外機車停車格，根本不夠停；要求市府儘速將可停放路外停車場由試辦改為常態化，並比照台北市及新北市試辦開放路邊停放大型重機。

交通局表示，二〇二四年二月起試辦開放大型重機停放於路外停車場的機車格，第一階段開放三處，至今開放十三處路外停車場，共計五二七六格機車格，未來只要有合適的停車格就開放；至於路邊停車，將研擬試辦計畫後提交中央。

民進黨議員黃守達表示，截至今年九月底中市重機共有三萬五四三九輛，車主長期面臨停車不易難題，依道路交通管理處罰條例規定重機必須停放在一般汽車格內，不得停放於機車格，但雙北已開始試辦重機車可停放在路邊機車停車格，中市應比照辦理。

無黨籍議員吳佩芸表示，中市試辦大型重機停放路外停車場整體規劃仍未到位，且尚未開放路邊停車格位，她要求加速推動「大型重機開放停放路邊機車格」及將「大型重機停放路外停車場」由試辦改為正式計畫。

