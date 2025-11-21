為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市東豐快串高架路網 石岡段明年完工

    2025/11/21 05:30 記者蘇金鳳／台中報導

    台中市東勢、石岡、豐原交通新走廊的「東勢—豐原生活圈快速道路」正在施工，市議員吳振嘉昨在議會詢問進度，台中市長盧秀燕強調，東豐快加上國道四號銜接東豐快立體交會匝道增設案一旦完工，東豐快與七十四號快速道路（台七十四線）直接高架接高架，將國道一、三、四及七十四號快速道路相連接，成為台中市一個偉大的路網，是東豐快完工後另一重大意義。

    未來將串聯3條國道與台74線

    吳振嘉昨表示，山城的生命線「東豐快」逐步完工中，跨越大甲溪橋梁及東勢段第四、五標已完工，外界關切大甲溪橋梁至石岡段的第三標目前進度及明年能不能通車。

    建設局長陳大田表示，東豐快全長九．六公里，第三標已在五月與第四、五標成功合龍，預計二〇二六年完工；另最具挑戰性的第一標「公老坪山隧道段」工程持續進行中，目標二〇二九年全線完工啟用。

    盧秀燕表示，東豐快最大交通意義不僅是山城的路，而是形成一個偉大的路網；東豐快在接到豐原，原本下高速公路要走平面，但會造成平面堵塞，因此在此做立交共構，直接高架接高架，形成台中非常大的路網。

    銜接國4立交匝道 明年底可開工

    盧秀燕表示，「國道四號銜接東豐快立體交會匝道增設案」交通部已通過，明年底可開工，完工後可將國道一、三、四、七十四號快速道路及東豐快連接，成為一個大路網，對台中市助益很大。

