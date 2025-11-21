中市智慧停車無紙化 宣傳不足民眾遭罰

台中市政府在歌劇院周邊路段試辦智慧停車無紙化，在附近公車亭設停車費繳費機。（市府提供）

歌劇院周邊試辦2個月告示仍不清 民眾不知要繳費 交通局長︰加強宣導

台中市交通局推動智慧停車無紙化，市議員蔡耀頡廿日在議會質詢時提出質疑，市府在台中國家歌劇院周邊試辦智慧停車無紙化，但很多民眾因不清楚是試辦區，未看到停車單以為未被開停車單而未繳停車費，被催繳而遭罰款成冤大頭，他批評市府根本沒有節省成本，要求擴大宣傳，且試辦區要有更清楚的告示，以利市民甚至外地人辨識，以免受罰。

無紙化停車格 標繪「Ｐ」LOGO

交通局長葉昭甫表示，實施智慧停車的路段前後路口都會有資訊告知，且為方便民眾清楚辨識無紙化路段，已在無紙化停車格內統一標繪六十×六十公分、綠底白字「Ｐ」LOGO，會透過多元管道加強宣導。

美術館周邊、勤美商圈 年底上線

台中市推動智慧停車無紙化，設置低位影像辨識（AVI）設備，第一階段在國家歌劇院周邊設置二九七格，九月八日正式上線，第二階段預計於美術館周邊上線，後續為勤美商圈、捷運綠線周邊，共七八一個AVI建置及測試中，陸續會在年底前後上線，預計二〇三〇年設六千格影像辨識車格。

外地民眾易以為沒「夾單」 不用繳費

蔡耀頡指出，市府現正推動的智慧停車無紙化業務，省紙本、省開單人員，第一階段已實施二個月，但民眾對實施路段毫無概念，除非是常在該區停車的民眾，否則若是第一次在該區停車或是外縣市民眾，因不清楚是智慧停車路段，普遍認為沒有看到「夾單」，就是沒被開到停車單不用繳費，等收到通知都是逾期加罰的收費單，質疑交通局根本設繳費陷阱，批市府宣傳不足，且政策本為無紙化，補開逾期收費單，無紙化形同虛設。

可綁定APP或自動代扣繳停車費

交通局表示，民眾繳費方式，可綁定行動支付APP或自動代扣繳停車費等，或利用「台中交通網」APP、兩處路邊停車繳費機，以及超商多媒體機或停管處服務櫃檯進行繳納；若擔心忘記繳費，可加入「停管之友」會員，於繳納期限前三日會收到簡訊或電子郵件提醒。

台中市政府推動智慧停車無紙化，有明顯的綠底白字「P」LOGO。（市府提供）

