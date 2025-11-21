為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    酷澎物流中心設酷涼專區 降低熱危害

    2025/11/21 05:30 記者高嘉和／台北報導
    Coupang酷澎環安衛資深經理柯柏丞指出，維持物流中心的通風順暢，是對國健署健康促進職場認證的承諾。（Coupang酷澎提供）

    因應氣候變遷帶來的工作環境挑戰，Coupang酷澎積極響應環境部「抗高溫調適行動」，分階段於物流中心設置舒適涼爽的休息空間「酷涼專區」，更增建空氣調節系統（HVAC），促進物流中心通風效能，在工作站點設置專用管線導入涼風，提升員工整體工作舒適度，提前為明年夏季營運做好準備，降低熱危害。

    近期勞動部修正「高氣溫作業熱危害預防指引」加強宣導戶外工作的高溫防護；環境部亦成立「抗高溫調適對策聯盟」，由企業依據營運需求自主推進高溫調適工作。

    Coupang酷澎環安衛資深經理柯柏丞表示：「Coupang酷澎物流中心預計於近期完成設置酷涼專區及HVAC空調系統，提升工作場域通風效率，協助物流人員在涼適條件下維持工作效能，展現Coupang酷澎『以人為本』的營運思維，更彰顯企業持續投資台灣、推動永續發展的決心。」

    Coupang酷澎預計於近期完成物流中心第一階段的空氣調節系統（HVAC）建置工程。當環境中出現悶濕或通風不足等狀況時，將優先啟動大型風扇加強整體空氣流動；特定工作站的二．五公尺高處也設置涼風主幹管，透過延伸風管將涼風導向人員所在位置，讓該工作站物流人員都能享有近「個人化涼風」的涼適體驗。

    物流中心也明確標示飲水機位置，搭配非接觸式製冰機，每日提供約二百公斤衛生冰塊；「酷涼專區」內亦備有鹽糖等補給品，協助員工適時補充電解質與水分，致力成為全年皆適宜、涼適且充滿支持性的工作場域。

