全聯賣蛋 近8成是籠飼蛋

動保團體台灣動物社會研究會調查國內主要量販通路，販售籠飼與非籠飼雞蛋情況。（記者楊媛婷攝）

動保團體調查國內4大量販通路

動保團體台灣動物社會研究會（簡稱動社）昨日揭露今年國內四大量販通路販售籠飼雞蛋情況，全聯近八成是籠飼蛋，且隨全聯併購大潤發改大全聯後，二〇二一年販售非籠飼蛋占比從卅七％，降到今年僅七．一四％；全聯表示，作為全台最大的蛋品供應超市通路，全聯動物福利蛋總銷售額已居業界領先，但動福蛋供應來源有限，目前仍無法完全滿足社會需求。

全聯：動福蛋來源有限

動社調查家樂福、好市多、City Super、大全聯、全聯等國內主要超市量販通路，雙北區域每品牌都抽查四間門市，並同步向企業發送問卷。

動社指出，全聯、大全聯在問卷表示，平飼放牧蛋販售品項占比各十五．三八％、十二．八六％，現場抽查僅九．〇九％、七．一四％；家樂福量販與超市問卷回應為六三．七七％，實際不到六成；好市多回應為四十八％，實際為八〇％；City Super未回應，現場為五二．九四％；籠飼蛋部分，全聯與大全聯佔比皆逾八成，家樂福量販超市籠飼蛋佔比逾四成。

動社副執行長陳玉敏表示，全聯最漠視蛋雞處境，隨全聯併購大潤發後，販售非籠飼蛋的佔比更是急降，撕毀法商大潤發對國際宣示不販售籠飼蛋承諾，消保處、公平會應對這類併購案檢視有無實踐承諾。

籠飼蛋噴印編碼C 每顆價格4-13元

陳玉敏表示，籠飼蛋（編碼C）價格從每顆四元到十三元都有，若民眾未注意噴印編碼，易花大錢仍會買到籠飼蛋。

全聯表示，全聯和大全聯全台約一千家門市已導入動物福利蛋商品，門市數量與採購品項均持續增加據統計，今年一到十月，全聯及大全聯動物福利蛋銷售量達二一六萬盒，除在門市貨架設置專區外，亦持續宣導推廣。

