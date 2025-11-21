為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    網紅校園演講 還開抖音直播

    2025/11/21 05:30 記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導
    公益網紅「賓賓哥」江建樺在台中國中演講時開啟直播，引發校方制止的爭議。（翻攝自IG)

    公益網紅「賓賓哥」江建樺在台中國中演講時開啟直播，引發校方制止的爭議。（翻攝自IG)

    不尊重法律、學生隱私

    台中市中山國中十九日邀請魔術師王元照演講，王私邀網紅「賓賓哥」參與，賓賓哥還逕自在抖音直播、更有不當發言，校長王蒲寧緊急出面制止，相關過程全放送，引發軒然大波；台中市長盧秀燕昨日怒斥該網紅完全不尊重法律及學生隱私、「非常可惡」、「太過白目」，宣布這兩人台中市「永不錄用」。

    魔術師王元照、賓賓哥 台中市「永不錄用」

    賓賓哥日前在中山國中開抖音直播，曝光影片中，他發問學生後還稱「有雞雞的不可以舉手」，中山校長出面制止，家長群起抗議，賓賓哥事後道歉。

    中山國中聲明，聯繫魔術師王元照過程中，王曾詢問是否可以直播，學校顧及學生未成年明確拒絕、不同意直播，但王自己邀約的網紅來賓，未經校方同意逕行直播，學校得知後立刻制止，並要求下架所有拍攝到學生的影像。

    中山國中聲明事前拒絕直播 要求下架影片

    昨日台中市議員陳政顯及蔡耀頡均質詢網紅進校園直播等脫序行為，要求教育局促各校嚴格把關邀請演講者。

    盧秀燕強調，這名網紅完全不尊重法律、不顧學生隱私逕自直播，「非常可惡」、「太過白目」，受邀講者自行邀友人參與，也要負責，未來「這兩個人台中市永不錄用」；違反學生個資部份，市府已研究相關法令將採取法律行動、開罰。

    網紅「賓賓哥」校園開直播，盧秀燕怒斥白目，宣佈「永不錄用」。（記者蘇孟娟攝）

    網紅「賓賓哥」校園開直播，盧秀燕怒斥白目，宣佈「永不錄用」。（記者蘇孟娟攝）

