學生愛看抖音 教部坦言難禁絕

教育部政務次長劉國偉進行專題報告時指出，短影音及社群平台的內容與演算法，含有較多錯誤資訊，日前已透過台灣學術網路封鎖具兒少不當內容的網站，目前已阻擋抖音76筆、小紅書25筆網址。（記者黃宜靜攝）

校園網路封鎖 防不了手機上網吃到飽

現代人人手一機，抖音短影音、社群平台盛行，立委擔憂相關社群不利於兒少身心健康，除了透過學術網路禁止使用外，應在校園全面禁止；對此，教育部政務次長劉國偉坦言「禁不了」，將透過素養教育進行宣導。

劉國偉昨日在立法院教育及文化委員會進行專案報告中，引述多份研究指出，短影音及社群平台，如TikTok（抖音）、小紅書的內容含有較多錯誤資訊，尤其抖音容易推送自傷相關影片給對減重有興趣的帳號，其中包含許多飲食失調、對自己身形不滿的負面訊息，已被證實會導致青少年的身體滿意度降低、負面情緒升高。

抖音常推送自傷影片 致負面情緒升高

劉國偉表示，目前教育部透過「防護」、「培養」二大方面進行因應，包括：公務機關不得使用危害國家資通安全產品，台灣學術網路已封鎖中小學電腦及載具存取不當內容，透過網路內容防護機構（iWIN）建立防護機制，目前已阻擋抖音七十六筆及小紅書廿五筆網址，同時也提供數位工具包讓家長參考設定子女手機，管理與防護不當內容。

從媒體素養教育著手 協助青少年辨識假訊息

朝野立委皆指出，目前學術網路雖然已封鎖抖音、小紅書等短影音網站，但若學生手機上網可不限流量吃到飽，照樣能在校內觀看相關平台。對此，劉國偉坦言「禁不了」，將從媒體素養教育著手，協助青少年辨識假訊息。

多位立委也質疑，教育部提供家長「數位工具包」，但工具包放在教育部官網上，宣傳成效讓人存疑；教育部雖然今年五月與三大電信業者合作同步推廣，但對業者沒有誘因。劉國偉承諾會加強宣導。

