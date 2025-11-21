勞部修法 損害「 病假權」 最重罰百萬

勞動部長洪申翰允諾將修法保障勞工請病假權益。（記者田裕華攝）

洪申翰：長榮航確有飽和管理 勞工請假新法明年元旦上路

長榮航空空服員抱病值勤後過世，勞動部調查發現，勞工的確存在不敢請病假情形，為維護勞工病假權、兼顧雇主管理權，勞動部修定「勞工請假規則」，明定勞工請病假未超過十日，雇主不得為不利處分，若勞工有遭不利處分的事實，應由雇主負舉證責任，且若雇主給予不利對待，違反比例原則，最重可罰一〇〇萬，將在完成法制程序後，明年一月一日實施。

請繼續往下閱讀...

照顧家庭而請事假 可採小時請假

勞動部昨天火速公告「勞工請假規則」修訂草案，除病假權保障外，也同時修訂為「照顧家庭而請事假」，可採小時請假、不可因請假影響全勤獎金等三大修法重點。

勞動部長洪申翰昨日說明，調查發現「長榮航空確實使用飽和管理的制度」，威脅到員工的健康權利。長榮航空表示，已積極調查並以最快速度落實各項改善措施。針對勞動部調查報告指出的制度上未臻合理處，將積極配合並迅速完成檢討與調整。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，勞動部參考各界建言後，修訂「勞工請假規則」，從四面向保障勞工請病假的權益，包括明定勞工請病假未超過十日，雇主不得為不利處分；其次，若勞工申訴因為請病假遭扣除全勤獎金，違反了比例原則，未符合假期期間給付的最低規範，因涉及《勞動基準法》第四三條對勞工請假權的保障，主管機關可以依《勞動基準法》第七九條規定予以裁罰二萬至一〇〇萬罰鍰。

扣除全勤獎金 應符合比例原則

第三，無論勞工請幾天的病假，都不能任意濫用考核權跟管理權。雇主進行人事考核時，應以勞工的工作能力、工作表現、工作態度、實際績效做綜合考量，不得僅以請普通傷病假作為唯一考核的基準。

第四，全勤獎金應訂於工作規則、團體協約或勞動契約，讓勞工明確知悉。雇主扣除全勤獎金應合理且符合比例原則，如有因請病假扣除全勤獎金，不得對未足月請病假有全數不予發給情形，避免造成勞工因恐懼不利益而不敢請病假。

是否會有雇主因此取消「全勤獎」？黃琦雅表示，雇主不可片面調整薪資結構，必須與勞工進行勞資協商，若目前勞工的薪資含全勤獎金為六萬元，即使取消「全勤獎」，給予員工的薪資也不可少於六萬元，提醒雇主注意。

勞動部昨日預告「勞工請假規則」部分條文修正草案，2026年起，病假權將有新規定（勞動部提供）

勞動部昨日由勞動部政務次長李健鴻、職安署署長林毓堂、勞動條件及就業平等司司長黃琦雅共同召開記者會，說明勞動部針對長榮航空孫姓空服員病逝事件調查結果。（記者李靚慧攝）

桃園市空服員工會表示，長榮航空與楊姓座艙長應負起連帶賠償責任，盡速和孫姓空服員家屬誠意協商。（記者吳亮儀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法