    首頁 > 生活

    竹市5大人行空間改善案全卡關 議員批怠惰

    2025/11/20 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市有五大人行空間改善案流標需重來，圖為待改善的人行道。（記者洪美秀攝）

    新竹市議員鄭美娟昨於議會總質詢指出，竹市有五大人行空間改善案遲未動工，不僅一再流標、延宕，部分案件甚至連最基本的規劃都尚未完成，她批評市府行政怠惰及效率不彰，也凸顯在改善步行安全上態度消極。她要求市府檢討改善，不要讓市民行的權益受損。市府回應，各工程都依程序推動，部分項目更超前進度，其中提報中央部分是為配合中央計畫期程限制，為讓案件順利執行，才重新提案。

    市府︰都依程序推動

    鄭美娟說，竹市光復路一段五二五巷鎮安宮北側人行空間改善，早在二〇二三年獲中央核定二〇八八萬元補助，卻因市府多次流標遲無法開工，上個月重新提送，導致工程重回起點。另光復路一段五二五巷及長春街人行空間改善工程也面臨同樣狀況，原核定兩千萬元補助因流標逾期被收回，市府只能重新提報補助，這幾個案例都凸顯市府執行效率低落、流標頻繁，延誤中央補助時效。

    而公道五路三段人行道改善更凸顯市府怠惰，該案原獲中央核定一．三億元，但因市府執行不佳，遭中央刪減六千萬元，另中華路一段人行空間改善，市府連規劃都尚未啟動，但已發生多起長輩摔傷事件。最後是慈雲路以東人行空間改善，同樣多年未見具體行動。市府在人行環境改善議題完全被動，只依賴中央補助，未提前因應流標風險，即便中央經費已到位，仍無法執行，完全是行政怠惰。

    新竹市有五大人行空間改善案流標需重來，市議員鄭美娟批行政效率不彰。圖為欲改善的人行道卻被拖延。（記者洪美秀攝）

