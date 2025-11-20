10站只做4站 竹市YouBike設站挨批效率低

新竹市政府喊今年要設十個YouBike站點，至今只設四站，綠營議員劉康彥（右）與曾資程（左）批評行政效率差。（記者洪美秀攝）

議員︰邱臣遠遲未選址 犧牲市民權益 市府︰評估中 年底設置完成

新竹市政府規劃今年要在市轄新增建置十處微笑單車（YouBike）站點，但市議員劉康彥與曾資程指出，再過一個多月就要跨年，市府至今僅完成四處，原因是代理市長邱臣遠遲未選址，形同變相犧牲市民使用綠色運具權益；今年連十個站點都辦不到，執行效率讓人搖頭，市府明年卻一口氣要新增五十站，明年又是選舉年，質疑難不成要變市府綁樁籌碼？

明年要設50站 遭質疑綁樁籌碼

市府交通處回應，今年已設四個站點有鹽水圖書館、浸水公園、頂福公園、風火輪公園，市府會以交通節點、機關、商業區及住宅區等做優先評估設站，今年尚未建置的六處站點，目前還在各方評估中，會依據各議員的建議進行會勘綜合考量後，在年底前設置完成；至於明年YouBike五十個站點的預算因尚在議會審議中，只要議會通過預算，就會再啟動採購招標作業。

劉康彥︰拖到最後一個月才倉促設置

劉康彥說，距年底只剩卅幾個工作天，交通處稱今年要完成十個站點設置，但至今還有六個站點未設，市府根本是行政怠惰，犧牲市民使用綠色運具的權益。而今年的站點預算，議會早在去年底就審查通過並交付市府執行，何時完成點位評估、何時進場建置，市府都應明確說明，不應拖到最後一個月才要倉促設置。

南寮六聯里建議設站 屢遭擱置

劉康彥強調，南寮六聯里目前僅舊港橋下、南寮溫水游泳池兩站，都不是在人口密集住宅區、交通節點或機關學校，南寮人期盼YouBike已久，他多次建議設站位置，都被市府的行政怠惰或個人的選擇耽擱，他要求市府年底前儘速完成設置，且須在本會期提出明年建置期程規劃及設站清單。

曾資程︰恐只同意友好議員建議

曾資程也說，他曾建議多個適合的站點供市府設置，但都沒下文，合理懷疑市府只針對與市府友好的議員才同意設站點，沒想到攸關大眾交通運輸權益的站點竟淪為市府綁樁之用，如今明年又提要再設五十個站點，以市府的執行效率之低，恐怕會被審計室糾正了。

