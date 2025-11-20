桃園張永西、廖運潘 榮獲客家貢獻獎

客委會公布「客家貢獻獎」，桃園市張永西獲「終身貢獻獎」。（桃園市府提供）

行政院客家委員會第十一屆「客家貢獻獎」名單出爐，下月底表揚，桃園市有兩人獲殊榮，包括「終身貢獻獎」張永西長年在巴西與全球推動客家事務、促進族群團結與發展、致力客家文化保存與推廣，而「傑出成就獎」藝術文化類得主廖運潘，是見證台灣茶葉出口歷史變遷的從業者、作家與口述文史推廣者。

張永西一九四一年出生於楊梅，一九七五年舉家移民巴西，經營餐飲、禮品店，後轉型塑膠皮製造、提包貿易，同時促進台灣產品外銷巴西，曾任巴西客屬崇正總會長、世界台灣客家聯合會總會長、客委會諮詢委員等職。

張永西的信念是「團結全球客家社團，弘揚客家文化」，他在巴西購地新建「客家大樓」，成為當地客家鄉親聚會場所。

廖運潘一九二八年出生於觀音，現高齡九十七歲，台灣大學法學院經濟系畢業的他，協助有「茶虎」稱譽的岳父姜阿新經營茶葉、造林、製糖等事業，參與新竹縣北埔與茶山地區的產業運作，經歷了台灣茶業黃金年代。

廖運潘因熱愛文學、俳句創作，一九九〇年代開始寫個人回憶，共完成九冊、近一百三十萬字的「想到什麼就寫什麼」，四年前濃縮版「茶金歲月」成為戲劇「茶金」的靈感來源，今年初並發表茶金歲月前傳「生徒年代」。

客委會公布「客家貢獻獎」，廖運潘獲「傑出成就獎」。（桃園市府提供）

