採芋擠福菜 公館芋頭節29日登場

公館鄉農會將舉辦「公館芋頭節」，邀民眾來吃芋頭。（苗縣府提供）

苗栗縣公館鄉芋頭品質佳，鄉農會為行銷芋頭，二十九、三十日將在苗栗陶瓷農創園區舉辦「公館芋頭節」，除了芋頭，活動以「芋見幸福、柿柿如意」為主題，串聯特色福菜、柿子，邀請全國民眾一起到公館嚐芋頭。

公館鄉農會表示，活動內容橫跨在地特色市集、親子體驗、趣味競賽、芋頭、柿子、福菜創意料理及音樂表演，現場集結各式在地農產；農會也希望透過芋頭節吸引民眾走進公館，以行動支持地方小農與品牌，感受農村轉型的活力與溫度。

請繼續往下閱讀...

鄉農會表示，活動除幫芋頭愛好者量身打造的「芋頭之旅」，提供親手採芋、製作芋泥球，午餐更有客家當季無菜單料理；小農市集則提供在地小農的新鮮農產品、獨特美食、豐富表演活動，更安排趣味競賽邀民眾挑戰拿好禮；DIY活動可親手製作芋泥大福及充滿客家風味的擠福菜DIY體驗。

另外，造橋鄉農會八年前向中央爭取經費在農會旁設立農村社區小舖，整合當地農特產設攤成為市集，行銷地方農產，昨舉辦成果發表，並推廣國產鮮乳，介紹國產鮮乳生產流程、營養價值與檢驗制度等，讓民眾更了解國產鮮乳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法