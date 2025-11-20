為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    採芋擠福菜 公館芋頭節29日登場

    2025/11/20 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    公館鄉農會將舉辦「公館芋頭節」，邀民眾來吃芋頭。（苗縣府提供）

    公館鄉農會將舉辦「公館芋頭節」，邀民眾來吃芋頭。（苗縣府提供）

    苗栗縣公館鄉芋頭品質佳，鄉農會為行銷芋頭，二十九、三十日將在苗栗陶瓷農創園區舉辦「公館芋頭節」，除了芋頭，活動以「芋見幸福、柿柿如意」為主題，串聯特色福菜、柿子，邀請全國民眾一起到公館嚐芋頭。

    公館鄉農會表示，活動內容橫跨在地特色市集、親子體驗、趣味競賽、芋頭、柿子、福菜創意料理及音樂表演，現場集結各式在地農產；農會也希望透過芋頭節吸引民眾走進公館，以行動支持地方小農與品牌，感受農村轉型的活力與溫度。

    鄉農會表示，活動除幫芋頭愛好者量身打造的「芋頭之旅」，提供親手採芋、製作芋泥球，午餐更有客家當季無菜單料理；小農市集則提供在地小農的新鮮農產品、獨特美食、豐富表演活動，更安排趣味競賽邀民眾挑戰拿好禮；DIY活動可親手製作芋泥大福及充滿客家風味的擠福菜DIY體驗。

    另外，造橋鄉農會八年前向中央爭取經費在農會旁設立農村社區小舖，整合當地農特產設攤成為市集，行銷地方農產，昨舉辦成果發表，並推廣國產鮮乳，介紹國產鮮乳生產流程、營養價值與檢驗制度等，讓民眾更了解國產鮮乳。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播