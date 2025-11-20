藍白突襲二修財劃法 陳其邁：高捷紫線經費沒著落

指重大建設預算將化為烏有 對柯志恩兩度支持修法不以為然

高雄市長陳其邁昨天再度表達反對立院財劃法修法版本，憂心將嚴重衝擊高雄建設，並點名國民黨立委柯志恩兩度舉手支持國民黨修法，「很不以為然」。

請繼續往下閱讀...

要求三項補助款總和 不能少於去年

陳其邁呼應行政院長卓榮泰「藍白拿錯藥、硬要中央吞下」說法，提醒病人到醫院看病，醫生總是要問症狀後對症下藥，國民黨第一次修財劃法時，立院曾邀他以高雄市長身分出席，但卻沒讓他上台表示意見，「這次修法連問縣市意見都免了，突然就突襲通過」。

陳其邁強調，財劃法修法前應徵詢地方政府意見，他重申高雄希望統籌款、一般性補助款跟計畫性補助款，三個加起來不能少於去年，這是很卑微的要求。

他說，如果藍白版本實施，經過左營、楠梓、燕巢的高捷紫線經費就沒下落，因為中央計畫性補助今年是二九五四億元，突然剩下三〇八億元，一定會排擠南部重大建設，尤其是高雄；不只捷運，所有治水防洪預算、重大經濟和交通預算，都將化為烏有。

陳其邁呼籲立院高雄市籍的立委要支持行政院版本，不要支持國民黨的版本，否則將對高雄產生重大傷害；第一次修法前，他曾跟立委柯志恩提醒，要特別注意各縣市面積跟污染問題，「柯志恩說好、結果兩次舉手都支持國民黨的版本」。

柯：應對行政院表達嚴正抗議

對此，柯志恩回應，她多次喊話民進黨團和行政院，趕快提出修正版本、把餅做大，但民進黨團和行政院就是不提；財劃法修正後，中央仍有六成統籌分配預算在手，高雄包括軌道建設在內等計畫型補助，早已如火如荼進行，中央不該刪減，如若真的刪減，包括地方政府與民代，都應對行政院表達嚴正抗議，但民進黨卻「不敢吭聲」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法