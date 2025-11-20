TWICE、伍佰、金曲歌手開唱 高雄週末嗨翻

雄本週六有四場演唱會在不同場館舉行，高捷擔負運輸重任。（記者王榮祥攝）

四大場館星光閃閃 凹子底公園咖啡節活動60店家飄香

韓團TWICE、伍佰、孫淑媚等本週六將在高雄各主要場館辦演唱會，國立台灣交響樂團與黃妃、梁文音等歌手則在衛武營演出，再加上咖啡節，高雄這週六、日將吸引滿滿人潮。

請繼續往下閱讀...

應援TWICE 多處建物已亮藍色燈光

韓國人氣女團TWICE出道十週年，十一月廿二、廿三日將在高雄世運主場館舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄多處指標建物已亮起象徵TWICE的藍色燈光應援，粉絲們已在街道沿線掛出「子瑜歡迎回家」旗幟。

伍佰演唱會 吸引沒搶到北部場歌迷湧入

本土「搖滾天王」伍佰 & China Blue Rock Star2演唱會高雄站，廿二、廿三日在高雄巨蛋登場，不少沒搶到北部場的歌迷將湧入高雄圓夢；孫淑媚《MAY好三十》演唱會廿二日在高雄流行音樂中心開唱，呈現屬於她自己的首場大型演唱會。

星光Ｘ草地Ｘ交響Ｘ金曲廿二日晚上七點，在衛武營國家藝文中心戶外劇場草坪演出（免費），由國立台灣交響樂團偕同曹雅雯、荒山亮、黃妃、陳勢安、梁文音、李翊君等金曲歌手，帶領民眾回憶星星知我心、一代女皇、趁我還會記、秋雨彼一暝、非常女等人氣歌曲。

咖啡節 在地咖啡店搭配「神農市集」

四大演唱會同步登場之外，由高市府策畫的高雄咖啡節，訂於廿二日起兩天在凹子底公園舉辦，網羅六十家高雄各地的特色咖啡店，以及多位世界級冠軍職人，搭配「神農市集」要民眾感受高雄咖啡魅力。

捷運紅橘線及輕軌 機動增發加班車

週六、日的演唱會及咖啡節，都位於捷運紅橘線及輕軌沿線，屆時不論進場前或散場後，高雄所有軌道運輸將投入疏運人潮。高雄捷運公司指出，因應週六日大型演唱會運輸需求，進、離場階段均會加密班距，並在捷運末班車晚間十二點及輕軌十點卅分收班前機動增發加班車，把乘客輸運完畢。提醒民眾多利用大眾運輸前往。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法