屏大太陽能球場啟用 年減碳748噸

屏東大學民生校區光電球場昨天剪綵啟用。（記者羅欣貞攝）

國立屏東大學民生校區新近完成的太陽能風雨球場昨天啟用，總裝置容量達一千三百廿二kWp，年發電量約一百五十八萬度，每年可減碳七百四十八公噸，效能約是四座大安森林公園年吸碳量，為全國大專校院發電總容量第一的太陽光電風雨球場，目前屏大相關光電設施的發電量可供全校八成用電。

年發電158萬度 供全校八成用量

屏大表示，該校光電球場有兩座，其中屏師校區光電球場設有兩座籃球場與三座排球場，總裝設容量近五百kWp（千瓦峰值，指太陽能板在標準測試條件下所能達到的最大發電功率），新落成的民生校區光電球場約四層樓高，總裝置容量達一千三百廿二kWp，以象徵大武山綿延意象設計屋頂造型，共規劃十一處多功能運動場。

請繼續往下閱讀...

屏大校長陳永森指出，該座光電球場以及最近校內各宿舍大樓等屋頂太陽光電陸續完工，讓屏大綠電發電率達到用電率八成，為全國大專校院第一，繼續朝百分百綠能前進。

屏大體育室主任林瑞興指出，民生校區光電球場興建，特別保留屏大重點發展的軟式網球與網球場地，整合三面排球場與硬地網球場共用設計，同時保留紅土網球場地，不但提供遮蔽式籃球及排球場，也擁有遮蔽式硬地網球及紅土網球場，明年將配合屏東縣議會舉辦全國軟式網球賽。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法