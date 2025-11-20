台東訂救護、消防車速限 議員促檢討

台東消防局自訂救護車時速不得超過1百公里，遭議員抨擊。（記者黃明堂攝）

台東消防局內規將救護車時速一律限定不得超過一百公里、消防車九十公里，縣議員陳宏宗昨天質疑在搶救人命的關鍵時刻，完全不符「救人如救火」的人情義理，要求重新檢討，強調應以「病患家屬的心情」為優先考量。局長管建興強調是為讓救護人員在車上穩定處置才定時速，是為病患好。

消防局：讓車上救護員穩定處置傷患

陳宏宗說，自己曾親耳聽聞民眾對救護車時速被限制的怨言，他認為，當病患已坐上救護車，每分每秒都很關鍵，消防局不應為了「保護自己」避免違規，而將時速硬性限制。他並舉警車為例，有時受到求助，幫有緊急送醫需求的民眾車輛開道，時速可以飆到一百四十公里，消防局怎會反要救護車開慢？

陳說，如果進村莊要減速還有道理，但台東很多筆直甚至四線車道，在路況良好的條件下，救護車仍被限定時速一百公里，消防車九十公里，缺乏彈性，且現今的救護車輛性能已大幅提升，「坐的越舒適馬力也越大」，應充分利用車輛性能以爭取黃金救援時間，而非制定一個「連老百姓聽了都覺得說不過去」的死板規定。

局長管建興說，訂救護車速限主要是因為病患在車上，如果車速太快會不舒服，也為了讓救護員好好處置，是從病患心態角度來思考問題，對於議員的質疑，消防局會盡快進行研究。

