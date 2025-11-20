基隆私人道路坑洞 外送員摔車不治

基隆市麥金路三巷最近大雨出現坑洞，導致外送員撞坑洞摔車送醫不治，屬私人土地，家屬也無法申請國賠，民進黨市議員吳驊珈、施偉政要求有公共安全之虞，協助修復維管。市長謝國樑表示遺憾，市府法律資源會協助家屬維護權益，認為道路確有公共安全之虞，要求相關單位儘速協助修復。

民進黨議員昨天聯合總質詢，吳驊珈和施偉政指出，麥金路三巷坑洞導致外送員摔車撞到路邊水泥護欄，送醫後不治，家屬正在找監視器畫面。

吳驊珈表示，麥金路三巷坑洞問題，安樂區議員幾乎都質詢過，希望市府重視，市府成立「基隆市公私有土地供通道使用公用地役關係暨公共安全認定委員會」，希望比照中和路一六八巷大慶大城社區道路，納入維護。

施偉政也表示，外送員是上週受傷送醫後不治，因在私人道路摔車，無法申請國賠，家屬救助無門，基隆市有很多公私土地交錯的道路，希望市府對於公共通行道路加強維護。

謝國樑表示，市府並沒有了解到這條道路有公共危害到出人命的問題，他很遺憾，二〇二〇年時前立委蔡適應和議員鄭愷玲曾協助爭取鋪平道路，他認為這比中和路一六八巷更嚴重，將納安公共安全委員會，請相關單位儘快協助修復。

