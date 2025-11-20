為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國音樂賽基隆徵選 規劃亂家長怨

    2025/11/20 05:30 記者楊心慧、俞肇福／基隆報導
    基隆市教育處徵選代表全市參加全國音樂比賽的學生，家長質疑場地問題。圖為學生上台預備區。 （家長提供）

    基隆市教育處徵選代表全市參加全國音樂比賽的學生，家長質疑場地問題。圖為學生上台預備區。 （家長提供）

    場地不佳、動線不清、學生被叫錯組別 教育處︰過往既定場地 請家長見諒

    基隆市教育處徵選代表全市參加全國音樂比賽的學生；未料，徵選過程卻狀況連連，包含動線混亂、籌備會議未落實，成績不合理無申訴管道等，甚至許多孩子演奏後落淚、自責，甚至產生心理陰影，家長要求市府必須檢討。

    質疑成績不合理無申訴管道

    基隆市教育處回應，經盤點賽務需求後，各空間尚待完善，相關準備尚不足以支撐本學年度賽事運作，因此本年度仍維持過往既定場地安排，造成家長困擾，敬請見諒。

    市府︰採中間分數平均法

    針對成績計算，教育處表示，採「中間分數平均法」，每位學生由該組七位評審老師評分，扣除最高分與最低分後，再將其餘五位評審分數平均並據以排序，確保評分客觀、公平。

    參賽學生的家長表示，基隆擁有完善的文化中心、成功國小及信義國小演藝廳，設備與動線均符合市級比賽需求，卻選擇潮濕且空間受限的深澳國小作為場地，不但缺乏舞台深度、候場空間、遮蔽動線與安全轉場區，甚至無法容納家長入座，造成後續混亂問題接連發生。

    另有家長指出，市府未做動線設計也無清楚標示，現場完全看不到流程公告、規則說明、動線指引，學生被叫錯組別、被催促奔跑、找不到候場區，甚至錯過暖身時間，音樂比賽最需專注，卻讓孩子在混亂中上台。

    有家長曾在比賽前聯絡市府，反映深澳國小演講廳非正式音樂演奏廳，音樂無法有效地傳遞到觀眾席及評審席，當時市府告知會和評審提到此問題，孩子最後卻收到評審音量偏小的評語而被扣分，對此相當無奈，

    家長指出，學生對明顯不合理的成績無從申訴，市府應公布資格審查過程與標準，避免學生努力被行政錯誤抹煞。

    家長們呼籲，應針對後續比賽制度進行總體檢，避免同樣的傷害再次發生，整件事是市府選擇場地的決策有問題，並非深澳國小的問題，盼別殃及學校。

