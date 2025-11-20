台北車站更新12月招標 最長營運23年

「交通部一一四年度招商大會」昨天在台北舉行，招商規模達三三三九億元，創下歷史新高。其中台北車站商場將重新招標，預計十二月啟動，營運期限最多可達廿三年，業界也虎視眈眈，超過十家業者有潛在意願，各自構想也很豐富，車站意象預期將會大改。

交通部長陳世凱表示，交通部過去五年提供民間投資及重大採購，商機超過一兆元；這次招商額度增加近五百億元，總計超過三千三百億元，創下歷史新高；行政院「兆元投資國家發展方案」要求交通部執行三三二億元的目標，目前已簽約兩百多億元，交通部一定會達標。

交通部本次招商六十個案件，其中由微風集團經營的台北車站商場，這次將重新招標。台北車站大樓更新案採ROT辦理，得標廠商增建、改建、修建後並營運。

台北車站大樓更新案規模約七．六億元，委外面積總計四三二四．八九坪，主要是地上一樓、二樓及少部分地下一樓區域；營運期限為十五年，廠商年度績效評鑑若過半達「優」，就能取得優先續約權，屆時將重新議約，營運期限為八年。

陳世凱表示，希望讓大家看到跟過去完全不一樣的台北車站，透過內部整修，讓大廳、商場、候車空間有所改變；也會裝修電力系統，包含冷氣、消防等，預計十二月公開招標。

