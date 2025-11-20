《10分鐘路程花20分鐘》中山北路往市區 離峰一路塞

台北市議員林延鳳分享，昨天上午約十點中山北路往市區方向的車陣，平日約十分鐘的路程花了廿分鐘。 （台北市議員林延鳳提供）

台北市議員林延鳳日前從北投石牌出發，實測七點多尖峰時段往士林自強隧道、至善路的路況，結果車流塞爆、車程加倍，台北市交控中心竟回應「未發現異常壅塞」；林延鳳昨再分享離峰時段約上午十點，中山北路六段往市區方向的車陣，平日約十分鐘的路程花了廿分鐘，對於交控中心都說士北車流沒有異常的情況，覺得「荒謬」。交控中心解釋，「無異常」是指沒有發現事故等突發事件，對於車流飽和及壅塞情形，會持續監控並配合相關單位加強疏導。

林延鳳再實測 憂未來更惡化

從林延鳳提供的照片中，可見長長的車陣呈現停等狀態，她表示，從中山北路六段SOGO、福林橋就一路塞，一直到劍潭要上新生高架；平日從福林橋到劍潭，順暢的話約十分鐘可到，昨天至少花廿分鐘，「光福林橋下橋就等了三次紅燈沒有動」，以為是有事故或工程，但整路開都沒有看到，不知道為什麼塞？

請繼續往下閱讀...

林延鳳說，上午約十點離峰車流就已如此塞，交控中心卻仍認為沒有異常，讓人覺得「荒謬」。未來除了輝達進駐北士科，還有捷運北環段施工，士林、北投還會有大型工地開發，一堆工程車、水泥車進出施工，常會有現場交維，市府的審查機制調控很重要，否則狀況會再更糟糕。

林延鳳週一才在網路社群分享她七點從石牌出門，實測士林北投的交通狀況；往自強隧道、至善路塞爆，車流已超過東吳大學不見減緩；從天母往中山北路、北投往市區承德路中正路無一倖免。提醒台北市長蔣萬安不要只沉醉在輝達落腳北士科的喜悅，卻沒能力解決眼前士北民眾每天面對的塞車惡夢。不少民眾到她貼文下留言說，這是多年的問題，還有人說就是這樣才要蓋捷運。

林延鳳回覆留言說，中正路、至善路捷運施工開始做圍籬跟車道分隔，讓塞車狀況加劇。之前交通局委外做的交通評估報告，士北交通服務水準已經是D（高密度穩定車流）跟E（接近容量）等級，十二月將出爐的報告，恐怕會更惡化。

交控中心︰當時車流量較大

交控中心表示，昨天早上中山北路往北方向於十時車流量較大，並說明「無異常」為未發現有事故等突發事件，對議員反應路段在上午尖峰時段有車流飽和及壅塞情形，會持續監控並配合相關單位加強疏導。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法