彰化「芬普尼蛋雞」 何美鄉︰應銷毀

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被檢出農藥「芬普尼」殘留超標，事件延燒半月，累積銷毀廿五萬顆有問題的雞蛋，這家畜牧場內約四．九萬隻蛋雞的後續處置方式，也被列為高度關注議題，中央研究院生物醫學科學研究所前研究員何美鄉指出，依據國外文獻與美國獸醫學會討論，被芬普尼污染的蛋雞應予以銷毀（撲殺），不過，彰化縣動物防疫所表示，此次是藥物殘留事件，「並非疫病」，撲殺沒有法令依據。

何美鄉在臉書指出，被芬普尼污染的蛋雞，要如何處理，沒有很清楚的標準作業程序，依據美國獸醫學會的討論，蛋雞應該要銷毀。

動防所︰非疫病 撲殺無法令依據

對此，彰化動物防疫所長董孟治表示，芬普尼在雞隻體內的代謝半衰期約八至十四天，完全代謝大約二至三週時間，為避免雞隻持續產出可能受污染的雞蛋，畜主目前採「減料換羽」方式，僅提供飲水與少量飼料，讓蛋雞短暫停產，等待藥物自然代謝，目前以監控與管理為主。

另外，彰化地檢署持續偵辦毒雞蛋流向與責任歸屬，陸續傳喚文雅畜牧場陳姓負責人及三名員工，以及龍忠蛋行林姓負責人，但據指出，文雅畜牧場堅稱使用合法藥物，三名員工也宣稱不知是否使用到含芬普尼的藥水，檢方對此不予證實，僅強調持續偵辦中。

彰化縣府表示，問題蛋雞是藥物殘留，並非疫病，撲殺無法令依據。（縣府提供）

