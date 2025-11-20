為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投智慧候車亭啟用 按「乘車服務鈕」免攔車

    2025/11/20 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣「大觀站」智慧候車亭昨日舉行啟用典禮。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣政府今年施設十處智慧候車亭及六處智慧站牌，可顯示班車到站或等候時間，另設有「乘車服務鈕」，按下服務鈕會亮紅燈，提醒公車司機這站有人要搭車，縣長許淑華昨到草屯基督長老教會前的「大觀站」候車亭剪綵，許淑華表示，明年會再增廿八處智慧候車亭或站牌。

    昨日「大觀站」智慧候車亭啟用典禮，除縣長許淑華和多位民代參加，總達客運、國光客運、全航客運及南投監理站都派代表出席。

    許淑華表示，縣府所建置的智慧候車亭，除有遮雨、候車座椅及照明設施，另也加裝乘車服務燈按鈕，民眾如有搭車需求，只要按下按鈕，公車司機到站前便能提早察覺接駁需求。智慧候車亭公車到站資訊看板，採太陽能板供電，獨立供電設計，可免除停電可能導致的服務資訊中斷而造成候車民眾不便。

    草屯鎮民對智慧型候車亭設置表示感謝，但有乘坐公車需求的上班族或學生，則請縣府能協助協調公車業者，車次不要一直減少，收班的班次也能晚一點，讓民眾安心地搭公車上下班，在台中唸書、晚上需要補習學生也能搭乘公車回家。

