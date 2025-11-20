大里垃圾堆成山 議員︰竟還幫外縣市代燒

議員吳佩芸批市府代燒外縣市垃圾，把台中家戶垃圾堆大里掩埋場，已違反廢清法。（記者蘇金鳳攝）

中市有三座公有焚化爐，無黨籍市議員吳佩芸昨天在市議會提出質疑，根據環保局的統計資料顯示，中市府拿焚化廠去燒一般事業廢棄物及外縣市家戶垃圾賺錢，然後把家戶垃圾堆在大里掩埋場，已違反廢棄物清理法，主因在於垃圾處理費太低，引發垃圾爭議。

盧︰將檢討 若須調高處理費就調整

中市長盧秀燕表示會檢討，並強調由於現在台中市垃圾處理正面臨困境，在不違法、不違反契約情況下，該調高處理費用就調高，對代燒外縣市家戶垃圾會勇敢說不。

市議員吳佩芸表示，依廢棄物清理法規定，環保局處理台中市民家戶及其他縣市家戶垃圾，要有餘裕才能處理一般事業廢棄物，但文山焚化爐在二〇二三、二〇二四年沒有燒一般事業廢棄物，在二〇一八至二〇二二年都有焚燒。

她強調，后里焚化爐在二〇一八至二〇二一年在一般事業廢棄物每年燒不到兩萬公噸，但二〇二二年衝到四萬多公噸，二〇二四年甚至燒到十二萬多公噸，烏日也是去年比前年燒出二倍多。

被指低價代燒外縣市家戶垃圾

吳佩芸強調，台中市的垃圾處理費太低，一公噸二二五〇元，但台北市三六〇三元，高雄市還區分四級，依重量或體積做差別收費，在一五七五至六三〇〇元，即使中市焚化爐無餘裕去燒一般事業廢棄物及外縣市家戶垃圾，但因處理費低，就愈燒愈多。

她更指出，去年烏日和后里兩座焚化廠處理的一般事業廢棄物、外縣市家戶垃圾加總約二十四萬五千多公噸，是大里掩埋場堆置的三十八萬公噸垃圾的六成，令人質疑。

環保局長吳盛忠則表示，因各縣市焚化爐都會有歲修的時間，所以大家相互幫忙燒。

