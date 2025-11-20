新光三越氣爆案 監院批中市府沒警覺

新光三越氣爆案，監察院報告指，台中市府欠缺警覺性、專業敏感度。（記者廖耀東攝）

盧秀燕建議中央建立專人簽證把關 議員斥「市長換中央做好了」

台中新光三越中港店今年二月發生五死、卅八傷氣爆意外，監察院發佈檢討報告直指，台中市欠缺警覺性、專業敏感度；台中市長盧秀燕昨被問到相關議題指出，若僅台中市府訂單行法規，業者會抗議，建議中央建立專人簽證把關制度；多名議員痛斥公安不容妥協，盧秀燕竟只因「怕業者抗議」就不做，卸責中央，只想討好、做人情，「市長乾脆換中央來做好了」。

請繼續往下閱讀...

業者未申請裝修許可 市府毫無察覺

針對新光三越氣爆案，監察院發布檢討報告直指，業者早在一月起即發布改裝訊息，卻未依法申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫，但台中市府竟毫無察覺，欠缺警覺性、專業敏感度；台中市多名議員痛批，台中市被監院「認證」事件並非單一意外，而是制度失靈，台中市政府責無旁貸，責任不能全推業者。

盧挨批怕財團抗議 想當好人做人情

昨日市議員吳佩芸在議會質詢時詢問盧秀燕未來如何改善，盧秀燕說，政府要求業者自主申報，總有人不按規定，不能苛責政府，像新光三越這麼大的事業卻不申報，小的偷雞摸狗行為就更多，政府怎麼查，台中市政府若設單行法規將無法約束業者，「因為業者會抗議台中市法規跟別人不一樣」，建議國家應思考針對像百貨公司等大型商業行為，先建立專人簽證負責制。

綠黨團總召︰建議建立「全民督工」制

台中市議會民進黨團總召王立任痛斥，新光三越氣爆後，他就建議建立「全民督工」制，要求業者裝修須公告裝修內容及時間，讓全民監工，都發局也從善如流，但盧秀燕竟只因怕業者抗議又推給中央，身為市長只想討好，會得罪人的事就退避三舍，既沒有擔當更不負責任。

市議員江肇國批評，盧秀燕不深自檢討反省，反檢討中央法令、卸責給中央，甚至只因怕業者、財團抗議，而不敢有所作為，「市長乾脆換中央來做好了」；市議員林德宇也說，盧秀燕萬事推中央，只想自己當好人、做人情，盧秀燕帶頭總把責任往外推，官員跟著懈怠，難怪市府出包連連。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法