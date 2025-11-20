衛福部擬修特管法 杜絕直美醫師

衛福部規劃修正特管辦法，杜絕醫界直美潮。（資料照）

新法上路後須完成PGY 才能從事醫美手術

為解決醫界「直美潮」，衛福部十四日公布修法草案，要求從事醫美的醫師都要經過完整PGY（畢業後臨床醫學訓練）訓練，並訂有落日條款。台北市醫師職業工會則希望衛福部提出實證數據服眾。衛福部醫事司副司長劉玉菁昨日指出，目前拿到醫師執照、沒有完成PGY，但執業中的醫師約有六百人，無法確定多少人從事醫美。

對於部分跳過專科培訓，直接投入醫美市場的「直美」醫師，衛福部預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案，要求醫師在明年元旦前取得符合規定的評鑑或認證通過證明文件，否則須在新法上路後完成PGY，才能繼續從事特定美容醫學手術項目。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫認為，衛福部的落日條款缺少轉圜空間，現階段也無法確定醫院是否有充足的量能，可以承接重返醫院訓練的醫美醫師，衛福部若要限縮醫師從事醫美服務的資格，應提出過往非外科系與未具PGY資格之醫師，其涉及醫療事故比例及調查等數據。

皮膚科醫學會常務理事彭賢禮認為，從保護客戶與醫師、維持執業環境健康度的立場來說，他支持政府完善監管機制，「只是大方向定了，細部施行牽涉面很廣，不同世代、不同背景醫師，要做通盤考量。」

劉玉菁指出，目前拿到醫師執照、沒有完成PGY而在執業的醫師約六百人，修正草案仍在預告階段，希望蒐集各界意見，預告期滿，會檢視有無需要修正之處，發布條文後，將以該時間為起算點，讓不符合資格的人可以補正。

