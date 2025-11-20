台灣山茶 有松露香抗氧化

台灣山茶泡製後，喝起來有特殊的松露香、 柑橘香、花香。 （記者楊媛婷攝）

台灣特有種 高7到8米 分布南投、嘉義、高東屏中低海拔森林

一般採茶都要彎腰採，山茶的茶樹因為有成人高，則要抬頭採，農業部林試所昨日表示，台灣山茶是台灣特有種，不同品系與搭配不同的製茶技術可有松露味、柑橘味、花香味，自二〇二一年後已是林下經濟品項，目前國內栽種面積約達一百公頃。

日治時期曾上貢給總督府

台灣山茶是台灣特有種植物中唯一可製作成茶飲的品系，林試所副研究員孫銘源表示，台灣山茶在日治時期曾上貢給總督府，隨小葉烏龍茶樹引進後，才逐漸沒落。台灣山茶的茶樹可長至七到八米高，團隊經二年調查，發現台灣山茶主要分布在南投、嘉義、高雄、屏東、台東等地中低海拔森林，生長在偏酸性、富含有機質的土壤。

林試所和茶改場合作，篩選出二〇八株母樹，展開系列種原保存與育苗，並透過DNA分子技術定序，分析台灣山茶的遺傳變異，也導入製茶技術，讓台灣山茶風味更突出。

孫銘源表示，台灣山茶具有獨特的松露香、花香、柑橘香，其中松露香更僅在台灣山茶出現，另台灣山茶具有更豐富的抗氧化性。孫銘源特別提醒，台灣山茶又有三點茶的稱呼，也就是下午三點後飲用，容易晚上睡不著，建議上午飲用。

台灣山茶是台灣特有種，全世界只有台灣有。（記者楊媛婷攝）

