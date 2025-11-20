為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    12天捕7400尾／狂撈烏金2百萬 年終獎金先入帳

    2025/11/20 05:30 記者湯世名／彰化報導
    李浩仁（左）與父親連日捕獲大批烏 魚，吸引民眾搶購新鮮的烏魚和烏魚 卵。 （圖由賴清美提供）

    李浩仁（左）與父親連日捕獲大批烏 魚，吸引民眾搶購新鮮的烏魚和烏魚 卵。 （圖由賴清美提供）

    低溫助攻！每年冬至前後十天是野生烏魚季，不過，今年立冬當天就有漁民李文德、李浩仁父子捕獲逾三千尾的「先頭烏」，緊接著又有數百至上千尾烏魚入帳，至今十多天，共捕獲七四〇〇尾烏魚，賺進二百多萬元「年終獎金」！

    有民眾疑惑，現在離冬至還有一個多月，為什麼已經有野生烏？漁民解釋，今年閏六月，才會在立冬就出現烏魚，現在就是捕捉烏魚的好時機。

    閏六月 現在就是捕撈時機

    浩一號漁船在本月七、八日，共捕獲四千多尾入冬以來第一批「先頭烏」，緊接著在十四日起一連四天，共捕獲三四〇〇多尾「正頭烏」，短短十多天捕獲七四〇〇多尾野生烏，賺進二百多萬元「烏金」，漁民歡天喜地說：「年終獎金先入帳！」

    連日來不少漁船抵達彰化縣線西鄉塭仔港「殺魚取卵」，每尾動輒有六、七台斤，港口湧入大批民眾與餐廳業者搶買，烏魚買氣強強滾。彰化縣議員賴清美一口氣買了三十尾魚，另加魚腱、魚膘，分送親友享用。賴清美說，除了烏魚正當季，此時也是午仔魚最肥美的盛產期，肉質細緻、油脂豐富，備受老饕喜愛。

    漁民說，今年野生烏魚價格與去年差不多，烏魚卵價格約每台斤一二〇〇到一八〇〇元，烏魚膘每台斤五百、六百元，烏魚腱每台斤八百元，烏魚殼每台斤一百到一五〇元之間。這幾天氣溫下降，拉起魚網時，看到滿滿的烏魚活蹦亂跳，大家都相當開心；這兩天氣溫仍低，漁民躍躍欲試要再視情況出海捕烏魚，希望能有更大斬獲，賺取更多年終獎金。

    民眾搶購新鮮的烏魚。 （圖由賴清美提供）

    民眾搶購新鮮的烏魚。 （圖由賴清美提供）

