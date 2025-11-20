為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    果實大收量翻倍 梨山梨9成是「甘露」

    2025/11/20 05:30 記者歐素美／台中報導
    甘露梨果實碩大，果農單位面積收量可翻倍。（記者歐素美攝）

    甘露梨果實碩大，果農單位面積收量可翻倍。（記者歐素美攝）

    台灣梨穗原本主要從日本及中國進口，因中國未回覆有關梨穗輸台作業的夏季產地查證等事宜，近三年來已未從中國進口「黃金」品種梨穗；至於豐水梨曾經是日本進口梨穗的最大宗，因褔島核災影響，漸被新興梨取代，但產量不穩。

    台中市農業局表示，台中市梨種植面積約三三〇四公頃，其中高接梨種植面積約二二一四公頃，品種以新興、甘露、豐水及秋水為主，梨穗主要來自日本進口或梨山地區，近年日本梨穗數量不穩定，為解決對進口梨穗依賴並減少疫病問題，國人培育出甘露梨，因甘露梨梨穗取得容易，果型碩大，單位面積收量翻倍。

    根據農糧署統計，全國進口梨穗從十年前的十一萬公斤，今年已降到三萬兩千多公斤。台中區農改場助理研究員徐錦木表示，全國高接梨種植面積約三千多公頃，每年所需梨穗約需卅萬公斤，進口梨穗僅占一成左右，目前梨山地區甘露梨種植面積已達九成，其他地區也有八成，甘露梨已成主流。

    石岡區農會總幹事張東海說明，豐水梨於每年六月採收，屬早生品種、肉質細緻，曾經是日本進口梨穗的最大宗，但褔島核災影響豐水梨穗出口，致逐漸被新興梨取代，但新興梨在日本屬於老舊品種，瀕臨淘汰，許多日本梨農種植新興梨是為了讓其它梨品種授粉用，致梨穗供應不足。

