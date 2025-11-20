為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣梨種植面積 甘露梨占8成

    2025/11/20 05:30 記者歐素美／台中報導
    甘露梨果實碩大，收益高，農友紛紛改 種。（記者歐素美攝）

    甘露梨果實碩大，收益高，農友紛紛改 種。（記者歐素美攝）

    日本梨穗供應不穩 國人培育出抗病害、產量大品種

    台中市是高接梨的故鄉，種植面積約二二一四公頃，約占全國三分之二，早期果農多從日本進口新興及豐水梨穗，後因日本梨穗供應不穩定，加上國人培育出抗病害且產量大的甘露梨，這些年改種甘露梨漸成主流。

    台中區農業改良場助理研究員（梨專家）徐錦木表示，目前甘露梨種植面積已占全國梨八成以上，梨山更是甘露梨及梨穗的重要產區。

    民國六十六年，台中市東勢區農友張榕生在平地橫山梨上嫁接梨山產的新世紀花芽，開發出高接梨生產技術，讓溫帶的梨子可以在平地栽種，帶動台灣梨產業蓬勃發展，台中市也成為高接梨的主要產地；苗栗農友劉申權則鑑於進口梨穗供應不穩，以台中二號晶圓梨與新興雜交，培育出甘露梨，民國一〇七年取得「寶島甘露梨」品種權。

    寶島甘露梨品種權至132年

    目前「寶島甘露梨」由景茂農企業負責授權，品種權至民國一三二年，農友種植需加入會員並繳交五萬元費用，才可以「寶島甘露梨」名稱販售，不過景茂農企業專員周貽隆表示，目前全國僅約一千人取得授權，尚有約三、四千人雖種植甘露梨，卻未取得授權。

    全國僅約一千人取得授權

    例如梨山因高海拔，種植甘露梨無需嫁接，有農友取得寶島甘露梨授權後，再生產梨穗賣給平地農友嫁接，農友生產的高接梨也是甘露梨，但未取得授權，不能使用「寶島甘露梨」商標。

    周貽隆以苗栗大湖農會為例，農友透過農會集體取得寶島甘露梨授權，不僅可打折，購買有寶島甘露梨太極logo的袋子也有補助，還提供栽種的技術指導，農民有保障。

    台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉，原本在梨山種植新世紀梨及雪梨，這幾年也漸漸將新世紀梨改種甘露梨。他表示，新世紀梨果實小、產量低、不易照顧，甘露梨風味、口感及甜度僅次雪梨，加上抗病力強，且果實大、產量大，收益較高。

    高接梨就是將溫帶梨子的梨穗嫁接在平地橫山梨等梨樹上，帶動台灣梨產業蓬勃發展。（東勢區農會提供）

    高接梨就是將溫帶梨子的梨穗嫁接在平地橫山梨等梨樹上，帶動台灣梨產業蓬勃發展。（東勢區農會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播