台灣梨種植面積 甘露梨占8成

甘露梨果實碩大，收益高，農友紛紛改 種。（記者歐素美攝）

日本梨穗供應不穩 國人培育出抗病害、產量大品種

台中市是高接梨的故鄉，種植面積約二二一四公頃，約占全國三分之二，早期果農多從日本進口新興及豐水梨穗，後因日本梨穗供應不穩定，加上國人培育出抗病害且產量大的甘露梨，這些年改種甘露梨漸成主流。

台中區農業改良場助理研究員（梨專家）徐錦木表示，目前甘露梨種植面積已占全國梨八成以上，梨山更是甘露梨及梨穗的重要產區。

民國六十六年，台中市東勢區農友張榕生在平地橫山梨上嫁接梨山產的新世紀花芽，開發出高接梨生產技術，讓溫帶的梨子可以在平地栽種，帶動台灣梨產業蓬勃發展，台中市也成為高接梨的主要產地；苗栗農友劉申權則鑑於進口梨穗供應不穩，以台中二號晶圓梨與新興雜交，培育出甘露梨，民國一〇七年取得「寶島甘露梨」品種權。

寶島甘露梨品種權至132年

目前「寶島甘露梨」由景茂農企業負責授權，品種權至民國一三二年，農友種植需加入會員並繳交五萬元費用，才可以「寶島甘露梨」名稱販售，不過景茂農企業專員周貽隆表示，目前全國僅約一千人取得授權，尚有約三、四千人雖種植甘露梨，卻未取得授權。

全國僅約一千人取得授權

例如梨山因高海拔，種植甘露梨無需嫁接，有農友取得寶島甘露梨授權後，再生產梨穗賣給平地農友嫁接，農友生產的高接梨也是甘露梨，但未取得授權，不能使用「寶島甘露梨」商標。

周貽隆以苗栗大湖農會為例，農友透過農會集體取得寶島甘露梨授權，不僅可打折，購買有寶島甘露梨太極logo的袋子也有補助，還提供栽種的技術指導，農民有保障。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉，原本在梨山種植新世紀梨及雪梨，這幾年也漸漸將新世紀梨改種甘露梨。他表示，新世紀梨果實小、產量低、不易照顧，甘露梨風味、口感及甜度僅次雪梨，加上抗病力強，且果實大、產量大，收益較高。

高接梨就是將溫帶梨子的梨穗嫁接在平地橫山梨等梨樹上，帶動台灣梨產業蓬勃發展。（東勢區農會提供）

