    首頁 > 生活

    台南白河查獲廚餘養豬 業者被罰120萬

    2025/11/20 05:30 記者蔡文居／台南報導

    台南市白河區魏姓養豬場違法使用廚餘養豬，並將廚餘隱藏起來躲避查緝，南市農業局經過八次的稽查，終於在十七日埋伏多時之後，當場查獲十桶廚餘及飼料槽內有廚餘殘渣，依違反動物傳染病防治條例及飼料管理法等規定，裁罰一百二十萬元，台南市長黃偉哲痛斥業者實在很惡劣。

    南市農業局長李芳林表示，該廚餘場現場飼養豬隻共計一六八頭，接獲民眾檢舉後，經過多次稽查未果，一直到十七日下午，稽查人員在現場埋伏，終於發現十桶廚餘桶裝滿廚餘，查獲違規用廚餘養豬，並由環保局押運飼主自行載運十桶廚餘至焚化爐去化。

    南市議員林燕祝昨天總質詢，質疑南市養豬場廚餘黑數橫行，某養豬場沒有畜牧場登記，還自嘉義載廚餘違法養豬，而且污水亂排及堆置廢棄物，民眾檢舉多次未果，質疑環保局及農業局稽查被矇蔽、不處理。

    南市農業局長李芳林澄清說，南市為防堵非洲豬瘟，已永久禁止廚餘養豬，中央也明令養豬禁用廚餘。南市農業局表示，當日除依規採樣並辦理後續裁處作業，同步採取最高等級防疫措施，啟動環境清消作業，另開立全場豬隻移動管制書，並採樣五頭豬隻血液送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性。

