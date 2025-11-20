路名外交添新頁 日本土浦市誕生「台南街」

台南南區新闢道路命名「弘前路」，象徵與日本青森縣弘前市的友誼深化交流。（記者洪瑞琴攝）

22日搭配櫻花點燈儀式亮相 串連當地自行車道 將成為觀光新熱點

台南市近年主打的「路名外交」再傳捷報，繼友誼市日本茨城縣那珂市宣布將在新建的道之驛（道路休息站）周邊道路設置「台南道」後，茨城縣土浦市也正式加入行列，將一條道路命名為「台南街」，將在十一月廿二日搭配櫻花點燈儀式亮相掛牌，讓象徵兩地友誼的時刻更具儀式感。

請繼續往下閱讀...

土浦市長︰希望拉近居民與台南距離

土浦市長安藤真理子日前在臉書公開這項好消息，並表示這不只是命名，更希望拉近居民與台南的距離。她也透露，「台南街」串連當地人氣的「筑波｜Kamagase Rinrin路」自行車道，未來成為觀光新熱點。貼文曝光後，日本網友熱烈回應：「可以來開台南夜市嗎？」「想去台南街散步」。

黃偉哲︰是一種深化交流的方式

台南市長黃偉哲表示，市府這幾年積極推動以國際友好城市名稱命名新闢道路，獲得熱情響應。許多外國友人看到自家城市名稱出現在台南街道上都感到光榮，也更願意到台南旅遊「朝聖踩點」，這不只是路名，而是一種深化交流的方式，連外國議員都大力讚賞。

黃偉哲表示，友好城市互以道路或公園命名，像台北市也有羅斯福路。未來台南會持續推動路名外交，讓城市情感從地方連向全球。

台南已有20條道路 以友誼城市命名

目前台南已有廿條新闢道路以姐妹市或友誼城市命名，包括南區青森路、南區弘前路、新市區羅茲路（波蘭）、歸仁區西科紋納街（美國）、安南區京都街、安南區慶州街（韓國）、新市區貝濟耶路（法國）、七股區約納瓦路（立陶宛）等。有民眾笑稱，探索台南就像「一日環遊世界」，成為旅客的全新自助玩法。

不過，「路名外交」也引發部分討論，有人以諧音調侃南區的「青森路（輕生路）」與「弘前路（黃泉路）」。對此民眾紛紛跳出來反駁，直言這種說法太牽強，反問：「有人會因為吃青森蘋果、賞弘前櫻花就輕生上黃泉路嗎？把城市美麗文化硬扯負面，真的太誇張！」

日本土浦市長安藤真理子在臉書預告，11月22日將於櫻花點燈儀式舉行「台南街」掛牌。 （擷自土浦市長安藤真理子臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法