新北夾娃娃機店有條件放寬 距學校50公尺

新北市政府修法有條件放寬夾娃娃機店營業場所可距離學校五十公尺以上。（記者賴筱桐攝）

路上夾娃娃機店林立，有家長擔憂學童沉溺其中、影響課業。「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」二〇二三年九月起施行，規定夾娃娃機店應距離學校一百公尺以上，但有業者反映太嚴格，影響產業發展，市府考量後，針對夜市以攤販形式設置及百貨公司或大型商場的夾娃娃機，得放寬至距離學校五十公尺以上，草案昨天經市政會議通過，將送市議會審議。

經濟發展局商業發展科科長陳漫瑄表示，因應經濟部去年十月十四日公告「自助選物販賣事業管理規範」，明定營業場所位置應距離國中小五十公尺以上，市府參酌各方意見及業者實際經營情形，檢討新北市自助選物販賣機營業場所距離限制規定，修正自治條例第五條、第十條。

陳漫瑄說，草案有條件放寬夾娃娃機店設置場所至距離學校五十公尺以上，包含以非固定店面的集合攤販形式，設置在經新北市政府公告列管的夜市，以及樓地板面積三千平方公尺以上的百貨公司、量販店、大賣場或購物中心等，其中大型商場內的夾娃娃機不能設在建築物地上一、二樓，使用面積在總樓地板面積十％以下，建築物外觀無自助選物販賣事業招攬廣告。

