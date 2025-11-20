為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    泰雅博物館20年 與維也納博物館合作

    2025/11/20 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    烏來泰雅族許多織品將平織、浮織與挑花技法結合，呈現複合結構美感。（原民局提供）

    烏來泰雅族許多織品將平織、浮織與挑花技法結合，呈現複合結構美感。（原民局提供）

    烏來泰雅博物館（簡稱泰博館）營運邁入第廿年，今年與維也納世界博物館簽署合作備忘錄，將展開典藏品合作與策展支援，共享出版品和數位資源，並舉辦學術交流活動，未來將與歐洲博物館深化合作，建立「原民文化國際策展平台」，提升觀光競爭力。

    市府原住民族行政局局長林瑋茜Siku Yaway昨天在市政會議報告指出，泰雅博物館典藏近三百件珍貴文物，以在地泰雅族文化為主，二〇一八年烏來耆老高茂源捐贈卅五件傳統器物給泰博館，二〇二四年前往台大人類學博物館啟動跨館調查研究，針對「烏來區泰雅屈尺群傳統服飾」進行織紋分析及建檔，今年首度組織海外考察團隊，辦理歐洲博物館典藏泰雅族文物調研。

    建立原民文化國際策展平台

    林瑋茜Siku Yaway表示，泰博館作為烏來文化的記憶載體，館方以高茂源捐贈的四件泰雅族織布為研究標的，共修復十一件文物，包含七件高茂源捐贈的腰帶、藤背籠、童玩鼓、醫用聽診器等，並完成一件泰雅族披肩重製；在調研過程中，發現許多泰雅族織品將平織、浮織與挑花技法結合，呈現複合結構的美感與技術。

    她說，去年底歐洲博物館研究員到訪泰博館，開啟台歐文化交流契機，實地調查研究廿五件泰雅族織品，泰博館成為全國第一座與維也納世界博物館簽署合作備忘錄的博物館。

    新北市長侯友宜表示，泰雅文化不管是在編織、金屬及各項傳統工藝，都展現族人跟土地永續美好的一面，希望透過泰博館與國際博物館合作，推展台灣原住民的編織文化和歷史傳承，與世界接軌，促進烏來的觀光休閒產業發展。

    烏來泰雅族博物館營運邁入第二十年，展示泰雅族傳統文化。（原民局提供）

    烏來泰雅族博物館營運邁入第二十年，展示泰雅族傳統文化。（原民局提供）

