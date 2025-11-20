豬瘟、毒蛋外溢 新北議員批：市府資訊落後、反應慢

彰化縣文雅畜牧場移動管制雞蛋流入新莊，六吉行是其中一家。（記者黃政嘉攝）

近期爆發非洲豬瘟、彰化芬普尼蛋，民眾對食安信心受挫，新北市議會民進黨團昨質疑，中部農產品事件影響外溢，新北市資訊落後、反應遲緩，僅有衛生局食品藥物管理科不敷需求，呼籲市府成立「食品安全處」嚴格把關；衛生局回應，市府已有食安五環管理平台，並定期召開食安會報。

衛生局稽查人力僅65人 無法掌握主動權

市議會民進黨團總召集人廖宜琨、副召蘇錦雄質疑，新北早在二〇一八年通過《食品安全衛生管理自治條例》，執行單位只有衛生局，雖然今年稽查人力從去年的卅一名增加到六十五名，但需同時負責醫政、藥政、食品、菸害、營業衛生等多項業務，專注食安量能有限，要求市府提升預算與人力規模成立食安處，讓食安把關工作常態化、專業化，而不是出事才臨時動員。

被動等外縣市通報 才啟動回收機制

幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈質疑，中部農產品一再出現問題，新北後知後覺，總是等外縣市通報才能啟動回收機制、補破網，連基本風險預警、進貨量比對、跨縣市資料都未建立，顯示面對跨域食安問題，無法掌握主動權，只能被動等待通知。

衛生局指出，市府建置府層級食安五環管理平台，由秘書長主持跨局處合作會議，且每二個月定期召開食品安全會報，會議主席由市長擔任，並由衛生局主政，共同研商食安管理因應措施。

管制期蛋流向新莊 蛋行提供退換貨

衛福部長石崇良昨在立法院受訪表示，文雅畜牧場的蛋全部都是禁止移動，本來就禁止上市，目前由彰化衛生局陸續通知可能流向，由各縣市衛生局下架，這星期開始擴大稽查。

來自文雅畜牧場的五十籃移動管制期間的雞蛋分別售往新北市六吉行（新莊區中港路六一五巷十號）及陳姓業者（新莊區新泰路二八九巷一號），其中退回廿七籃，其餘廿三籃約四千六百顆蛋已售出，下游包括早餐店、雜糧行及一般消費者。衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，已要求蛋行提供有疑慮的消費者退換貨，將針對市售蛋品加強稽查抽驗。

六吉行許姓老闆說，得知有疑慮的蛋品已封存，全部退還上游，十日起店裡賣出的蛋都是安全的。

