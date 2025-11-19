紓解AI園區車潮》竹北勝利七、八街 單行道區域擴大

竹北市勝利8街一段，今年3月底開始實施只能西向的單行道。（記者黃美珠攝）

為了紓解新竹縣AI智慧園區日益增多的通勤車潮，縣府用兩個階段規劃讓竹北市勝利七街、八街作為配對的單行道系統，今年三月第一階段、從莊敬一路到莊敬北路間的配對單行道率先上路後，明年配對單行道的區域將東擴到自強北路口。為此縣府將從十二月一日起到十三日執行第二階段配套的道路標誌標線號誌改善工程，預計明年一月底把對應的自強北路口車道配置也完成調整。

12/1起到13日 進行標誌標線改善

縣府交通旅遊處表示，十二月一日到十三日啟動的工程，工區依序在勝利七街、勝利八街進行。也就是十二月一日到六日的工區在勝利七街，期間會開放一個車道給往東的車流單行，六日完工後就全線開放變成往東的單行道。十二月八日到十三日的工區變成在勝利八街，施工時開放一個車道給往西的車流單行，十三日完工後全線變成西向的單行道。

至於配套的自強北路車道配置改善作業，則計畫在明年一月底前完成，所有工程施工期間路邊禁止停車，施工會避開上下班時段。

單行道區域 東擴到自強北路口

交旅處表示，竹北勝利七、八街為紓解AI智慧園區和竹北東西向的車潮，規劃為二階段執行的配套單行道。今年三月先讓莊敬一路到莊敬北路間的勝利七、八街，從原可東西雙向交通的，變成勝利七街是東向單行道，勝利八街只能往西。第二階段這個配對單行道區域則要擴大，從莊敬北路到自強北路的勝利七、八街統統成為單行。施工就是為了二階擴大配對單行區域，所做的前置作業。

