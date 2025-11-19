為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園三界爺文化祭 祈福遶境擲筊賽

    2025/11/19 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮兩百週年慶活動中的「潮三界！特展」已在楊梅區公所登場。（記者周敏鴻攝）

    「二〇二五桃園三界爺文化祭」結合楊梅頭重溪三元宮二百週年慶，即起進行到廿九日，市府客家事務局推出三界爺主題特展、祈福遶境、法會、擲筊大賽，以及街頭藝人、客家平安大戲表演等，活動豐富多元。

    桃園地區早期由移墾漢人、在地平埔族共同開發，形成縱橫交錯的水圳系統，造就千塘之鄉，不僅灌溉農田，也孕育上元天官、中元地官、下元水官的三官大帝信仰，客家聚落更有主祀三界爺的廟宇。

    客家局長范姜泰基說，市府已串聯楊梅、中壢、八德、平鎮、龍潭、大溪、龜山等七個行政區共廿一座三界爺廟宇，採「輪辦制度」舉辦三界爺文化祭，加強族群融合與跨域合作。

    今年三界爺主題特展促進民眾了解客家農村產業與信仰，還推出朝聖小旅行、客家文創市集等。擲筊大賽明天到廿二日初賽、廿三日決賽，到頭重溪三元宮添香油錢兩百元取得擲筊券的民眾，報名限額九百人，可獲得限定祈福紀念幣一枚並參賽。整體活動資訊可瀏覽客家局網站（https：//hakkadata.tycg.gov.tw/24126/）。

