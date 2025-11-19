酷洛米搭花海 桃園仙草嘉年華22日揭幕

仙草嘉年華十一月廿二日起在楊梅休區登場，展區打造二公頃仙草花田。（農業局提供）

今年「桃園仙草嘉年華」以「花開紫境．相遇楊梅」為主題，將於十一月廿二日至十二月七日在楊梅休閒農業區舉行，有大小朋友都喜歡的酷洛米（Kuromi）裝置搭配浪漫粉紫花海，每逢假日有主題活動，遊客還可順遊富岡鐵道藝術生活節及畜產嘉年華，深度認識楊梅產業、人文等特色。

串聯富岡鐵道藝術節、畜產嘉年華

市長張善政昨說，展區（楊湖路三段的上湖派出所對面）二公頃仙草花田與二．一公頃波斯菊花田，邀請人氣明星酷洛米擔任花之使者，帶領民眾走入夢幻的紫色仙境，今年首度將桃園仙草嘉年華、富岡鐵道藝術生活節、畜產嘉年華三個活動整合在一起，以農業、鐵道、藝術三條軸線串聯，從富岡火車站延伸至楊梅花田，振興南桃園觀光與產業。

市府農業局長陳冠義表示，十一月廿二日開幕式請來十鼓擊樂團獻藝開場，酷洛米將現身舞台與貴賓們一同揭幕，廿九日酷洛米見面會與在地市集，卅日泡影幻樂章；十二月六日迷霧森林樂團演出，另有花間市集、氣墊樂園、嘟嘟小火車、集章任務等。

市府安排接駁車並呼籲遊客多加利用，包括假日由展區往返遊客停車場，及每日往返楊梅、富岡火車站等路線；楊梅警分局規劃假日封閉楊湖路三段二四八巷、高鐵南路八段到楊湖路三段二四八巷的展區產業道路等。

