    首頁 > 生活

    桃園後站公車調度場 中央將蓋社宅

    2025/11/19 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園火車站後站公車停車場，近期清空將興建社會住宅。（記者鄭淑婷攝）

    桃園火車站後站公車停車場，近期清空將興建社會住宅。（記者鄭淑婷攝）

    「福安安居A」預計12月動土 新調度場設於中路重劃區

    桃園火車站後站公車停車場兼調度場日前已清空，國家住宅及都市更新中心以此土地興辦「福安安居A」社會住宅，預計十二月動土開工、二〇二九年完工，桃園市政府交通局另在中路重劃區租地委外營運公車調度場，桃園客運已進駐使用，部分市區公車路線將陸續配合調整。

    總戶數448戶 預計2029年完工

    國家住都中心表示，「福安安居A」社宅用地原為台灣銀行租給桃客作為公車停車場，後經內政部指示該中心興辦社宅，並向台銀租地，面積七五二四．四平方公尺，設計總戶數四四八戶，正在申請建築執照，下個月將辦動土典禮。

    房型為套房、2房、3房

    國家住都中心觀察桃園區近年一到二人的家戶有逐漸上升趨勢，三到四人的家戶大致持平，五到六人的家戶則下降，另考量周邊工業區及就業者租屋需求，因此設定「福安安居A」房型為套房、二房、三房，比例約為五比四比一，完工後會配合「婚育宅」政策招租。

    市府都市發展局因應「桃園鐵路地下化工程」，推動「桃園大車站計畫」，「福安安居A」社宅基地也在整體都市規劃範圍內，預計明年上半年辦理地方說明會。

    調度場委外 公車路線將調整

    經了解，桃客、中壢、統聯、國光客運都是跟台銀租地，桃客租期到十一月十五日，其餘租約到明年，市府另於中路重劃區國際路二段近大興西路三段路口，租用農田水利署土地，擇其中約一萬平方公尺用地委外營運做為公車調度場，並將原由後站始發的公車路線調整為此處始發，場站臨路側的國際路二段人行道將設置微型轉運站（長廊式候車亭），明年四月完工。

    市府交通局長張新福表示，調度場遷址後，部分公車路線將配合調整，也紓解中路地區人口持續增加、公車路線不足的問題，調度場用地將朝中路轉運中心方向規劃，除了公車調度站，將納入汽、機車停車場等服務空間。

