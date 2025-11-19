為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗縣後龍溪左岸 蓋公辦民營土資場

    2025/11/19 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    苗縣府推動公辦民營土資場及營運混合物收容堆置場計畫案，選定後龍溪左岸、後龍鎮苗29線旁1.8公頃的縣有地（圖左），地目已完成變更為特定事業目的用地。（記者彭健禮攝）

    

    營建廢棄物全台流竄，苗栗縣政府選定後龍溪左岸的一．八公頃縣有地，辦理公辦民營土資場及營運混合物收容堆置場，已上網招標。縣府水利處表示，此計劃案並無填埋，主要從事營建廢棄物之加工分類，期許明年啟動營運。

    水利處土石資源科說，該基地位處後龍溪左岸、後龍鎮苗廿九線旁一．八公頃的縣有地，地目已完成變更為特定事業目的用地。規劃處理量，土石方每日上限一千立方公尺、每月上限二．五萬立方公尺；營建混合物每日六百四十立方公尺、每月上限一．六萬立方公尺。

    土石科表示，此案前期已會同環保局進行環境生態評估，招商完成也會要求得標廠商辦理說明會，並督核落實環保等相關操作營運，將於廿七日進行廠商評選，期許明年啟動營運。

    營建廢棄物全台流竄，苗縣境遭濫倒事件頻傳，縣長鍾東錦認為應有合法去處，才能根本解決此問題，指示縣府推動公辦民營土資場。

    苗縣府提案修正「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」，就土資場應具備條件、土資定義及稽查作為等明文規範以利管理，於三月議會臨時會三讀通過。

