苗縣犬隻剪聲帶爭議 動防所長張俊義遭拔官

苗栗縣犬隻剪聲帶爭議，犬隻全部由動物保護防疫所收容，並開放認養。（苗縣府提供）

苗栗縣公館鄉人人犬舍違法剪除犬隻聲帶爭議，因相關執法人員未完全依法行政的怠惰行為，引發動保團體將矛頭指向苗栗縣政府。苗栗縣政府昨依政風處調查結果作出人員職務調整及懲處。任職十三年的動物保護防疫所長張俊義遭拔官降調苗縣府農業處專員，由秘書鄭宛芯升任動防所長。

公館鄉人人犬舍爆發近三百隻狗約九成被剪除聲帶，但僅沒入八十五隻七歲以上犬隻，另一百八十八隻移至其他犬舍收容，遭外界質疑恐淪為再度成為繁殖、販賣的產品，更引發女星米可白及不少網友抨擊苗栗縣政府冷漠處理。

業者被撤照 罰款480萬

針對此爭議，苗縣府已儘速查明真相，並立即作出對業者罰款四百八十萬、撤照、安置犬隻全部收容等作為，並於今天開始受理收容犬隻認養。

經苗縣府政風處近一個月調查昨祭出懲處，農業處長陳樹義督導不周自請處分，併同動防所長張俊義及相關人員提報考績委員會懲處；張俊義遭拔官，降調為農業處專員，由秘書鄭宛芯升任動防所長；寵物管理課長彭奕銘調整為防疫檢疫課長，防疫檢疫課長劉凱軒調整為技士，農業處專員鄭連春調任動防所秘書並代理寵物管理課長。

縣長鍾東錦表示，縣府將在苗栗動防所周邊增設寵物陽光樂園，讓收容所的毛孩子們，可以走出犬籠，避免孤獨老死籠中。同時呼籲愛護毛孩子的朋友們，一起發揮愛心到苗栗動防所辦理認養。

