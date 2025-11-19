與台智光解約 北市府一審敗訴

台北市警用監視器傳輸費爭議，台智光不服市府解約，今年二月提出民事訴訟追繳四七七一萬餘元，昨台北地方法院宣判警察局一審敗訴，應支付去年四月至十二月的價差五三一二萬一三四五元以及利息。北市警局表示將提起上訴。

判賠5千多萬 市警局將上訴

蔣萬安去年三月底宣布與台智光解除警察局監視器子約，警局去年四月八日發文給台智光，台智光去年四月十九日回文否認合約終止，並要求警局依約履行，北市府在六月核定爭議期間3M費率從二一〇〇元降至一七六一元。台智光去年七月開始連續發文催告警局給付二一〇〇元費率，直到今年二月三日向北市府提出訴訟，要求警局支付二〇二四年四月至十一月的價金差額及利息，價金四六九三萬、利息七七萬，共四七七一萬元。

台北地方法院昨一審宣判，北市警局敗訴，應給付台智光去年四月至十二月的價差五三一二萬一三四五元以及利息。北市警局表示，尊重法院判決結果，監視器傳輸費用在符合實際需求狀況下，應撙節公帑，以維護市民公共利益；台智光所提異議、爭訟案共九案，其中七件均遭駁回或不予受理，北市府將依程序再提上訴，維護市民權益。

