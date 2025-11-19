YouBike個資權限 北市議員促收回

YouBike是台北市民重要通勤工具，會員人數已達四三二萬人。（資料照）

YouBike是台北市民重要通勤工具，會員人數已達四三二萬人，會員卡數七九七萬張，並持續增加中。台北市議員許淑華批評，北市府每年斥資補助微笑單車，用戶個資管理權限卻在YouBike公司手上，而去年營收七．四億元，為民眾支出的保費僅九八七萬元，市府應研議修正合約，拿回資料庫管理權並協調擴大保障範圍。交通局長謝銘鴻回應，將與YouBike公司及保險業者研議可行性。

會員達432萬 保險理賠嚴苛

許淑華昨天在議會交通部門質詢指出，根據市府和微笑單車簽訂的契約，二〇二一至二〇二八年舊約併新約，市府合計編列五億元給YouBike，期滿後可擴充兩年，契約金額二億元，支出所費不貲，理應獲得相對應的資安保護，二〇二三年卻爆出大批會員個資外洩；YouBike公司還全權掌控著四三二萬會員的個資，要求市府兩個月內研議修訂契約內容，改由市府管理會員資料，只開放廠商業務經營用的必要權限。

她也提到，YouBike營運收入逐年增加，去年營收七．四億元，但投保公共自行車傷害險的保費僅九八七萬元，理賠條件還嚴苛，僅住院、失能、死亡才能獲得賠償，最高一百萬元。統計二〇二三年至今年十一月，事故件數通報一七二二件，只理賠三八七件，理賠率廿二．五％，市府應協調擴大保險範圍及放寬理賠項目，並於一個月內研議。

謝銘鴻回應，將和法務局、資訊局一起檢討優化保護會員資料及資安，並與業者研議個資移轉至主管機關的可行性。另YouBike願意提高保費，產險公會與保險業者先前計算保險損失率，難設計出擴大保障範圍的產品，會持續找保險業者溝通。

