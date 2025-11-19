捷運「六線齊發」 北市議員籲瓶頸路段控管工程

台北市捷運「六線齊發」動工，還有規劃中的民生汐止線、社子線和基隆捷運，九條路線涵蓋全市十個行政區，議員耿葳質疑市府，是否準備好協助市民度過更為嚴峻的交通過度期？議員何孟樺認為，應在捷運開工前，篩出瓶頸地帶，模擬分析道路流量等，作為鄰近地帶的施工控管，避免鄰近重疊施工加劇交通問題。

捷運「六線齊發」，雖有工務局的道路挖掘管理中心網站、交通局的即時交通資訊網與「台北好行」APP等媒介，呈現施工路段、交通路況並推播通知塞車提醒用路人改道，但耿葳認為，三個平台各有資料卻沒統一入口，也無法一次看到完整施工計畫，缺乏跨局處同步，也缺少針對行人、騎士、開車族的不同介面模式，無法設定常用通勤路線，手機操作不友善。

耿葳建議市府打造「施工資訊地圖」平台，整合捷運施工路段、道路更新與水電管線開挖，提供即時交通資訊、改道路線、壅塞熱點等。

議員何孟樺說，市府應在捷運開工前，篩出瓶頸地帶，模擬分析道路流量，掌握最小、最大需求量與時段，以此為依據進行鄰近地帶的施工控管，避免因鄰近重疊施工，封閉路段增加而加劇交通問題。

捷運局︰即時交通資訊網可查挖路

捷運局表示，即時交通資訊網有串接道管中心網站，可查詢全市包括捷運工程在內的道路挖掘狀況，「台北好行」屬觀光旅遊性質而未整併，將配合市府既有網站資訊進行檢討，方便民眾一次瞭解。

